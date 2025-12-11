Ngư dân bắt được con cá khổng lồ dài 4,6 mét, nặng 500kg

Người dân địa phương đã kéo được một con cá marlin xanh nặng nửa tấn lên bờ ở Philippines.

Đoạn clip do Allan Rubang Visitacion ghi lại cho thấy một nhóm ngư dân đang kéo con cá khổng lồ nặng 500kg ở Pasuquin, Ilocos Norte, Philippines, lên bờ.

Có thể thấy các ngư dân đang vật lộn để đưa con cá dài 4,6m ra khỏi thuyền gỗ vào ngày 6/12.

Cuối cùng, họ đã đẩy được con cá khổng lồ xuống nước và kéo nó lên bờ bằng dây thừng.

Allan cho biết con cá đã được bán với giá 80.000 PHP (35 triệu đồng).

Con cá khổng lồ nặng 500kg.

Cá marlin xanh là một trong những loài cá biểu tượng, lớn nhất và nhanh nhất đại dương. Nó là một trong những loài cá thể thao (game fish) được săn đón nhất thế giới, nổi tiếng vì sức mạnh, tốc độ và khả năng chống trả dữ dội khi bị mắc câu, được xem là thử thách đỉnh cao cho cần thủ giải trí và mang lại lợi ích kinh tế lớn cho các ngành du lịch câu cá thể thao. Chúng là mục tiêu của các giải đấu lớn và được đánh giá cao trong giới câu cá đại dương, nhưng cũng đối mặt với nguy cơ đe dọa do đánh bắt quá mức, cả thương mại lẫn vô tình.

Chúng có thể được tìm thấy ở vùng nước nhiệt đới và cận nhiệt đới của Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, thường sống gần bề mặt ở vùng nước sâu. Chúng có màu xanh coban ở lưng và trắng bạc ở bụng, với vây lưng nổi bật và hàm trên dài, sắc nhọn như ngọn giáo.

Đây là một loại cá có giá trị thương mại bởi vì thịt có hàm lượng chất béo tương đối cao.

Con cái có thể có khối lượng lên đến bốn lần so với khối lượng của cá đực. Khối lượng tối đa được công bố là 820 kg và chiều dài 5 mét. IUCN hiện đang xem xét nó một loài bị đe dọa do đánh bắt quá mức.