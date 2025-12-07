Phát hiện cá thể báo đốm chưa từng thấy xuất hiện liên tục

Các nhà nghiên cứu tại bang Arizona (Mỹ) đang bày tỏ sự lạc quan về tương lai của quần thể báo đốm hoang dã sau khi ghi nhận một cá thể mới chưa từng được phát hiện trước đây đang săn mồi tại khu vực đông nam bang này.

Ngày 2/12 (giờ địa phương), Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Mèo hoang thuộc Đại học Arizona thông báo họ đã ghi nhận cá thể báo đốm thứ 5 tại khu vực đông nam Arizona trong vòng 15 năm qua.

Cá thể báo đốm mới được phát hiện tại Arizona.

Theo trung tâm, con báo đốm này được camera bẫy ghi lại khi đến uống nước tại một vũng nước tự nhiên trong tháng 11. Chỉ trong thời gian ngắn, các nhà nghiên cứu xác định đây là một cá thể hoàn toàn mới nhờ vào các hoa văn đốm đen đặc trưng trên bộ lông.

Trên trang Facebook chính thức, trung tâm viết: "Gặp gỡ Jaguar #5 - một cá thể báo đốm chưa từng được ghi nhận trước đây, được camera của Dự án Trung tâm Mèo hoang Đại học Arizona ghi lại 3 lần trong tháng 11. Đây là cá thể thứ 5 được phát hiện kể từ năm 2011, cho thấy báo đốm đang xuất hiện thường xuyên hơn tại khu vực này".

Bà Susan Malusa, Giám đốc dự án báo đốm và mèo gấm của trung tâm, chia sẻ với truyền thông rằng phát hiện này mang ý nghĩa đặc biệt đối với các nỗ lực phục hồi loài đang có nguy cơ tuyệt chủng.

"Chúng tôi rất phấn khởi. Điều này cho thấy những con báo đốm vẫn tìm đến khu vực biên giới này vì chúng tìm thấy những điều kiện cần thiết cho sự sống", bà Malusa nói.

Báo đốm tại Mỹ hiện đang chịu nhiều áp lực từ biến đổi khí hậu, đặc biệt là nhiệt độ gia tăng và tình trạng hạn hán kéo dài, dẫn đến suy giảm môi trường sống. Ngoài ra, các rào cản tại biên giới Mỹ – Mexico cũng đang cản trở sự di cư tự nhiên của loài.

"Báo đốm là loài chủ chốt của hệ sinh thái và là chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe môi trường", trung tâm nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi mở rộng các hành lang sinh thái để tạo điều kiện cho loài này trở lại môi trường sinh sống lịch sử.

Theo Cục Cá và Động vật hoang dã Mỹ, hầu hết báo đốm hiện sinh sống tại Trung và Nam Mỹ. Một số cá thể xuất hiện tại Mỹ được cho là đã di cư từ các quần thể lớn hơn ở Mexico.

Tại Mỹ, báo đốm chủ yếu được ghi nhận tại Arizona, cũng như rải rác ở California, Louisiana, New Mexico và Texas. Thức ăn của chúng khá đa dạng, từ chồn hôi, lợn rừng cho đến rùa và hươu nhỏ.

Nhóm nghiên cứu Đại học Arizona hiện đang thu thập mẫu phân gần khu vực phát hiện để xác định giới tính cũng như các đặc điểm sinh học khác của cá thể báo đốm mới.

Dù có những tín hiệu tích cực, báo đốm vẫn được xếp vào nhóm nguy cơ tuyệt chủng. Trong năm 2024, Cục Cá và Động vật hoang dã Mỹ đã điều chỉnh phạm vi môi trường sống được bảo vệ cho báo đốm lên khoảng 1.000 dặm vuông tại ba quận của Arizona, sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Theo bà Malusa, báo đốm thường xuất hiện tại Arizona vài năm một lần, đặc biệt khi nguồn nước khan hiếm. Khi điều kiện môi trường thuận lợi hơn, chúng có xu hướng ẩn mình. Tuy nhiên, kể từ năm 2011, trung tâm đã ghi nhận hàng trăm lần xuất hiện của bốn cá thể báo đốm khác tại các dãy núi phía nam Tucson.

Đối với cá thể thứ 5, việc nó quay trở lại cùng một khu vực nhiều lần trong vòng 10 ngày được xem là một tín hiệu tích cực.

"Đó chính là thông điệp rằng loài này đang hồi phục", bà Malusa khẳng định. "Chúng tôi muốn mọi người hiểu rằng chúng ta vẫn còn cơ hội để bảo vệ loài báo đốm, nếu giữ cho các hành lang sinh thái được thông suốt".