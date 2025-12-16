Phát hiện tiền rơi trước cửa nhà, tài xế giao hàng có hành động bất ngờ

Tài xế giao hàng trả lại 20 USD cho khách hàng, hành động nhỏ lan tỏa sự tử tế dịp Giáng sinh

Theo PEOPLE, sự việc xảy ra vào tuần trước tại Cottonwood, bang California, Mỹ khi Connor Drake, tài xế giao hàng của Amazon, đang hoàn thành đơn hàng cho một gia đình địa phương. Trong lúc tiến vào cửa nhà khách hàng, Drake phát hiện một tờ 20 USD bị rơi trên bãi cỏ trước sân.

Thay vì bỏ qua hay giữ lại cho riêng mình, nam tài xế đã nhặt tờ tiền và cẩn thận đặt dưới gói hàng trước cửa nhà, với hy vọng chủ nhân sẽ sớm nhận ra.

Sau đó, khi gia đình Luiz xem lại đoạn video từ camera an ninh gắn trước cửa, họ mới phát hiện mình đã đánh rơi tiền lúc rời khỏi nhà. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Connor Drake trả lại tờ 20 USD nhanh chóng khiến cả gia đình xúc động.

Chia sẻ với KTVU FOX 2 San Francisco, bà Monica Luiz – người đăng tải đoạn video lên mạng xã hội – cho biết chính sự tin tưởng và hành động tự nhiên của Drake đã khiến bà vô cùng bất ngờ. "Khi xem lại đoạn video, tôi nhận ra anh ấy đã tin tưởng chúng tôi đến mức nào. Và rồi tôi chỉ thốt lên: 'Wow, điều đó thật tuyệt vời'", bà nói.

Xem lại camera chủ nhà phát hiện tài xế giao hàng có hành động đẹp.

Về phía mình, Connor Drake – người mới làm việc cho Amazon được vài tháng – lại cho rằng đây chỉ là việc làm hết sức bình thường. "Thật ra tôi không phải suy nghĩ gì nhiều. Tôi không xem tiền của người khác là của mình, vậy thì tại sao tôi lại lấy nó?", anh chia sẻ một cách giản dị.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngày hôm sau, khi Drake quay trở lại giao hàng cho gia đình Luiz, anh bất ngờ nhận được một món quà cảm ơn đặc biệt từ họ. Dù không tiết lộ chi tiết món quà, Drake cho biết đó là một cử chỉ khiến anh thực sự cảm động.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn anh ấy vì đã nhắc nhở tôi rằng những người tử tế như vậy vẫn tồn tại", Monica Luiz chia sẻ. "Sự chính trực của anh ấy rất tự nhiên, ngây thơ và chân thành. Đó là một cuộc gặp gỡ rất thật giữa hai con người".

Đón nhận món quà với sự khiêm tốn, Drake nói thêm: "Đó thực sự là một hành động rất đẹp. Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy mình cần được đền đáp, nhưng tôi vô cùng trân trọng điều đó. Nó mang ý nghĩa rất lớn với tôi trong mùa Giáng sinh này. Tôi muốn họ biết rằng tôi thật sự cảm ơn".

Câu chuyện về tài xế Amazon trả lại tiền cho khách hàng không chỉ lan tỏa cảm hứng tích cực, mà còn nhắc nhở rằng sự tử tế và lòng trung thực vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi chỉ bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất.