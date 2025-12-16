Khủng bố ở Australia: Nghẹt thở cảnh cặp đôi giật súng của sát thủ rồi bị bắn gục

Trong video đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu cho thấy người đàn ông đang khống chế nghi phạm Sajid Akram trong vụ xả súng tại Bondi , Australia. Thời điểm đó, kẻ này vừa bước xuống xe, mang theo khẩu súng trường. Một lá cờ giống với lá cờ của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được phủ lên phía trên kính chắn gió của chiếc xe.

Khoảnh khắc cặp đôi ngăn kẻ xả súng ở Bondi.

Người đàn ông cố gắng giật khẩu súng trường khỏi tay Sajid khi cả hai ngã xuống đường và sau đó lấy được khẩu súng từ tay hắn ta. Thậm chí, hai người đàn ông này còn bình tĩnh chất vấn tay súng và đẩy hắn ta ngã xuống bên cạnh chiếc xe.

Tuy nhiên, theo đoạn phim quay từ góc rộng hơn do tờ Sydney Morning Herald thu được, kẻ xả súng tiếp tục đứng dậy và chĩa súng vào cặp đôi, bắn ít nhất hai phát đạn.

Tờ Sydney Morning Herald đưa tin cặp đôi đối đầu trực tiếp với Sajid chưa được công bố danh tính, nhưng họ nhìn thấy nằm bất động trên vỉa hè trong đoạn phim quay bằng máy bay không người lái.

Vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi xảy ra hôm 14/11 được xác định do Sajid Akram (50 tuổi) và con trai Naveed Akram (24 tuổi) thực hiện, cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 nạn nhân, trong đó có một bé gái 10 tuổi. Cảnh sát bắn chết Sajid tại hiện trường, trong khi Naveed bị thương và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Hiện tại, cảnh sát đang điều tra lý do hai nghi phạm đến Philippines một tháng trước khi thực hiện vụ xả súng . "Chúng tôi đang xác định mục đích chuyến đi cũng như điểm đến chính xác của họ", quan chức cảnh sát bang New South Wales, ông Mal Lanyon thông tin.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Sajid sở hữu hợp pháp 6 khẩu súng và là thành viên một câu lạc bộ bắn súng giải trí. Giấy phép sử dụng súng của ông này được cấp năm 2023, không phải năm 2015 như cảnh sát thông tin ban đầu.