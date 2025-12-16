Cô gái chi 30 tỉ để trông giống hệt Phạm Băng Băng rồi nhận về khổ sở vô vàn

Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã chi 8 triệu nhân dân tệ (khoảng 30 tỷ đồng) cho phẫu thuật thẩm mỹ để khiến mình trông giống nữ diễn viên Phạm Băng Băng, đã buộc phải thay đổi cuộc đời sau khi danh tiếng của ngôi sao này sụp đổ.

Người phụ nữ này thậm chí còn kết hôn với một người đàn ông đã phẫu thuật để anh ta có thể giống với bạn trai lúc bấy giờ của Phạm Băng Băng là Lý Thần.

He Chengxi, 31 tuổi, đến từ một gia đình giàu có ở Thâm Quyến đã trải qua 37 quy trình thẩm mỹ, chủ yếu ở khuôn mặt, từ năm 2008 đến 2016, trang tin Sina.com đưa tin.

Các ca phẫu thuật đã tiêu tốn của cô tổng cộng 8 triệu nhân dân tệ (khoảng 30 tỷ đồng).

“Tôi muốn được giống như cô ấy,” He nói và chỉ vào bức ảnh của Phạm Băng Băng khi còn là một thiếu nữ. Cô nói rằng mình không hài lòng với ngoại hình tầm thường của bản thân.

Phạm Băng Băng, 44 tuổi, nằm trong số những ngôi sao có thu nhập cao nhất và là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc được quốc tế biết đến nhiều nhất hơn một thập kỷ trước. Cô đã được tán tụng vì “ngoại hình không tì vết”.

Lúc đầu, cha mẹ của He không ủng hộ cô, nhưng cô vẫn kiên quyết và đe dọa sẽ tự tử nếu họ ngăn cản. Cô đã thực hiện ba ca phẫu thuật cắt mí mắt và nhấn mạnh yêu cầu bác sĩ phải làm cho cô trông giống hệt Phạm Băng Băng.

He trước phẫu thuật và Phạm Băng Băng

Vào năm 2016, phần lớn nhờ vào sự giống nhau với Phạm Băng Băng, He đã trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc khi cô tham gia một cuộc thi tài năng ca hát toàn quốc.

Cô được gọi là “Tiểu Phạm Băng Băng” và được mời đóng các vai nhỏ trong các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình dài tập.

Cô đã hẹn hò với Yu Xiaoquan, một trong những bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cho cô. Yu cũng đã thực hiện vài ca phẫu thuật trên chính mình để trông giống bạn trai của Phạm Băng Băng.

He và Yu sau đó được mời tham gia vào các hoạt động thương mại trên khắp đại lục với tư cách là một “bản sao” của cặp đôi ngôi sao.

Yu đã mở phòng khám thẩm mỹ của riêng mình với khẩu hiệu “biến người bình thường thành người nổi tiếng”.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2017 và có một con trai trong cùng năm đó. Sang năm sau, He tiết lộ trên mạng xã hội rằng chồng cô đã ngoại tình với một người đàn ông. Họ ly hôn vào năm 2018 và Yu được quyền nuôi con.

He và chồng cũ - người đã phẫu thuật cho giống Lý Thần

Cùng năm đó, Phạm Băng Băng vướng vào vụ bê bối trốn thuế và bị yêu cầu nộp khoảng 884 triệu nhân dân tệ (khoảng 3.100 tỷ đồng) tiền thuế quá hạn và tiền phạt trước khi bị cấm đóng phim tại quốc gia này.

Kết quả là He bị người dùng internet chế giễu và các lời mời diễn xuất cũng cạn kiệt. Trong những năm gần đây, He tập trung vào việc trở thành một blogger thời trang và người phát trực tiếp (live-streamer). Cô có 330.000 người theo dõi trực tuyến.

Cô xuất hiện trong một vài bộ phim truyền hình với tư cách là nữ diễn viên phụ nhỏ sau khi trải qua thêm phẫu thuật để làm cho cô trông bớt giống Phạm Băng Băng hơn.

“Tôi là chính tôi,” He nói trong một video được phát hành vào năm ngoái, và nói thêm: “Một trong những nguyên tắc sống của tôi là không làm hài lòng người khác.”

Câu chuyện của cô đã khuấy động sự quan tâm lớn trên mạng xã hội xứ Trung.

He lại cố gắng để trông bớt giống Phạm Băng Băng

“Tôi nghĩ cô ấy đẹp, mặc dù hiện tại không giống Phạm Băng Băng,” một người quan sát trực tuyến nói.

“Công cuộc thẩm mỹ của cô ấy đã thành công. Nếu tôi có nhiều tiền như vậy, tôi cũng sẽ làm để mình xinh đẹp hơn,” một người khác nói.

Nhưng người thứ ba nói: “Khi một người cố gắng hết sức để bắt chước một cá nhân khác, cô ấy đã mất đi một thứ quý giá, đó là chính mình. Tôi hy vọng câu chuyện của He Chengxi có thể nhắc nhở chúng ta rằng mọi người đều xứng đáng được tôn trọng và trân trọng.”

Phạm Băng Băng, người vẫn nằm trong danh sách đen tại Trung Quốc, đã phát triển sự nghiệp ở nước ngoài.

Nguồn: SCMP