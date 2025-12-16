Phát hiện mới về một hành tinh "có thể sống được"

Một nghiên cứu mới về hệ sao TRAPPIST-1, nổi tiếng với 7 hành tinh có một số đặc điểm tương đồng với Trái Đất, đã đem về manh mối mới cho cuộc săn tìm sự sống ngoài Trái Đất.

TRAPPIST-1 là một sao lùn đỏ siêu lạnh, nằm cách Trái Đất khoảng 40 năm ánh sáng trong chòm sao Bảo Bình (Aquarius).

Với 7 hành tinh có kích thước chênh lệch không đáng kể so với Trái Đất, trong đó mọt vài hành tinh cho thấy dấu hiệu tồn tại của nước, hệ sao này trở thành "miền đất hứa" cho các nhà sinh vật học vũ trụ.

Thế nhưng có một cản trở: TRAPPIST-1 thường xuyên có những đợt phun trào bức xạ khốc liệt, điều mà các nhà khoa học cho rằng có thể hủy diệt sự sống và tước bỏ khí quyển của các hành tinh ở gần đó.

Ngôi sao TRAPPIST-1 và 2 trong số 7 thế giới quay quanh nó - Ảnh: NASA

Sử dụng dữ liệu từ Kính viễn vọng không gian James Webb, một nhóm nghiên cứu quốc tế đã kiểm tra kỹ lưỡng 6 vụ bùng phát của ngôi sao lùn đỏ này, được ghi nhận trong các năm 2022 và 2023.

Bằng cách kết hợp các quan sát này với các mô phỏng máy tính, nhóm nghiên cứu đã tái tạo lại các quá trình vật lý thúc đẩy mỗi vụ bùng phát, cho phép họ ước tính các đặc tính của chùm electron gây ra những cơn giận dữ của ngôi sao.

"Nếu mô phỏng những sự kiện này bằng mô hình máy tính, chúng ta có thể phân tích ngược lại cách một vụ bùng phát năng lượng mặt trời có thể ảnh hưởng đến môi trường bức xạ xung quanh mỗi hành tinh" - tác giả chính Ward Howard (Đại học Colorado - Mỹ) giải thích với Space.com.

Họ tập trung vào 3 hành tinh trong "vùng sự sống" của hệ sao, là khu vực mà hành tinh đó có khả năng nhận được nhiệt lượng vừa phải từ sao mẹ để sở hữu nước lỏng theo cùng cách với Trái Đất.

Điều đáng ngạc nhiên là các chùm electron tạo ra những vụ bùng phát này dường như yếu hơn khoảng 10 lần so với những chùm electron được thấy ở các ngôi sao tương tự.

Điều đó giúp trở ngại của sự sống trong hệ sao giảm đi đáng kể nhưng không có nghĩa là hoàn toàn vô hại.

Các tính toán cho thấy một số hành tinh nằm quá gần sao mẹ TRAPPIST-1 có thể đã mất đi bầu khí quyển, khiến chúng chỉ còn là những tảng đá trơ trụi.

Nhưng rất may, một hành tinh thuộc vùng sự sống là TRAPPIST-1e vẫn có thể giữ lại một bầu khí quyển mỏng giống như Trái Đất, một dấu hiệu cho thấy nó có khả năng sống được bất kể có một ngôi sao mẹ hung hãn.

Các kết quả vừa được công bố trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal Letters.