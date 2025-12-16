Phát hiện xác sinh vật lạ trên bãi biển, da óng ánh như ngọc trai gây sốc

Sự việc xảy ra tại bãi biển Hove, gần thành phố Brighton, Sussex, Anh khi ông Havva Mustafa cùng bạn đời là Yvonne đang đi dạo dọc bờ biển. Trong lúc tản bộ gần đây, Havva bất ngờ phát hiện một sinh vật "ma quái" nằm khá cao trên bãi cát, cách xa mép nước, và quyết định tiến lại gần để quan sát kỹ hơn.

Chia sẻ với tờ báo địa phương The Argus , Havva cho biết ban đầu hai người tưởng đó là xác một con hải cẩu. Tuy nhiên, khi đến gần, họ nhận ra sinh vật này có bốn chân và móng guốc, hoàn toàn không giống những loài động vật biển quen thuộc.

Xác sinh vật lạ trên bãi biển Hove. (Ảnh: Sussex News & Pictures)

"Chúng tôi nghĩ đó có thể là một con cừu, nhưng cảnh tượng thực sự rất kỳ lạ và khó hiểu. Da của nó óng ánh như ngọc trai, không hề có lông. Nếu đó là cừu thì chắc chắn cũng không phải bình thường", Havva kể lại.

Điều khiến cặp đôi sốc nhất là việc xác con vật không còn phần đầu. "Chúng tôi thực sự choáng váng khi nhìn thấy chân và bàn chân nhưng lại không có đầu. Chúng tôi không hiểu bằng cách nào nó có thể trôi dạt lên bãi biển như vậy", Havva nói thêm.

Theo ông, chi tiết kỳ dị nhất chính là lớp ánh ngọc trai bao phủ toàn bộ bề mặt cơ thể, khiến xác con vật trông "như một bóng ma", thậm chí có cảm giác như đang phát sáng từ bên trong.

Sau khi hình ảnh lan truyền, nhiều người dân địa phương cho rằng đó rất có thể là xác một con cừu và bắt đầu đưa ra hàng loạt giả thuyết về việc làm thế nào một con cừu lại có thể chết đuối và trôi dạt từ ngoài khơi vào bờ biển.

Để làm rõ sự việc, tờ The Argus đã liên hệ với tổ chức Sussex Wildlife Trust. Tuy nhiên, người phát ngôn của tổ chức này cho biết việc xác định chính xác danh tính con vật là “vô cùng khó khăn”, do xác đã ở dưới nước “trong một thời gian dài” và bị phân hủy nghiêm trọng. Dẫu vậy, họ nhận định khả năng cao đây “rất có thể là một con cừu”.

Trên thực tế, việc các vật thể lạ hoặc xác động vật trôi dạt vào các bãi biển ở Anh không phải là điều hiếm gặp. Trước đó, vào tháng 9, một xác cá voi dài khoảng 21 mét đã dạt vào bờ biển Pembrey, xứ Wales, khiến du khách và người dân địa phương không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng hiếm thấy.

Sau đó, các nhà nghiên cứu xác nhận sinh vật khổng lồ này là cá voi vây-loài cá voi có kích thước lớn thứ hai thế giới, chỉ sau cá voi xanh. Đây mới là lần thứ tư trong thế kỷ này ghi nhận cá voi vây dạt vào bờ biển xứ Wales.

Quốc Tiệp (theo The Sun, The Argus)