Bàn chân 3,4 triệu tuổi làm thay đổi lịch sử loài người

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà cổ nhân học Yohannes Haile-Selassie (Viện Nguồn gốc loài người thuộc Đại học Bang Arizona - Mỹ) xác định hóa thạch bàn chân Burtele nổi tiếng được khai quật ở "chiếc nôi loài người" Woranso-Mille nằm ở Vùng Afar của Ethiopia năm 2009 thuộc về loài Australopithecus deyiremeda.

Theo SciTech Daily, các đặc điểm và vị trí hiện diện của hóa thạch này bác bỏ mô hình "tiến hóa theo đường thẳng" và khiến chúng ta phải xem lại "cây gia phả" của loài người.

Hiện trường khai quật và hóa thạch bàn chân làm thay đổi lịch sử loài người - Ảnh: ĐẠI HỌC BANG ARIZONA

Australopithecus deyiremeda là một thành viên của chi Người vượn phương Nam (Australopithecus), đã được biết đến trước đây nhờ một số hóa thạch răng và xương cũng ở Ethiopia.

Họ được coi là một loài họ hàng xa của chúng ta, với mối quan hệ đơn giản là cùng chi với Australopithecus afarensis, cùng loài với hóa thạch Lucy.

Người vượn phương Nam Australopithecus afarensis - đại diện là "bà tổ" Lucy 3,2 triệu tuổi - được coi là dòng dõi tổ tiên duy nhất và quan trọng đặt nền móng cho sự xuất hiện của chi Homo (chi Người) mà loài Homo sapiens chúng ta thuộc về.

Nhưng bàn chân Australopithecus deyiremeda ở Ethiopia, ngay tại khu vực mà Lucy được tìm thấy, đã viết lại lịch sử.

Bàn chân này được xác định có niên đại khoảng 3,4 triệu năm, qua đó cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng vào thời điểm đó đã tồn tại đồng thời nhiều loài tổ tiên loài người sơ khai.

Việc gán bàn chân Burtele cho Australopithecus deyiremeda cho thấy việc đi đứng bằng hai chân đã phát triển theo nhiều hình thức.

Bàn chân loài này có ngón chân cái đối diện (phù hợp cho leo trèo), khác biệt hoàn toàn với bàn chân thích nghi với việc đi lại trên mặt đất của Lucy.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hai loài này có thể cùng tồn tại mà không cạnh tranh nhau là nhờ cơ chế phân chia nguồn thức ăn. Australopithecus deyiremeda chủ yếu ăn thực vật cứng như sản phẩm từ các loài cây, trong khi Australopithecus afarensis có xu hướng ăn tạp hơn, bao gồm thực vật nhưng là các loại mềm hơn.

Sự tồn tại của hai loài Người vượn phương Nam ngay tại nơi được cho là "chiếc nôi" của chi Homo đã khiến các nhà khoa học phải xem xét lại loài nào mới thực sự là tổ tiên trực tiếp của chi này.

Phát hiện mới khiến việc xác định nguồn gốc loài người trở nên phức tạp và đòi hỏi nhiều nghiên cứu bổ sung hơn.