Vụ xả súng đẫm máu nhất Australia từ năm 1996: Người đàn ông tử vong sau khi lao lên chắn đạn cho vợ

Alexander Kleytman từng trải qua những năm tháng sinh tồn vô cùng khắc nghiệt tại Siberia trước khi cùng vợ là bà Larisa Kleytman di cư sang Australia. Ông đã thiệt mạng trong vụ tấn công được nhà chức trách xác định là hành vi khủng bố, nhắm trực tiếp vào cộng đồng người Do Thái khi hàng trăm người đang tụ tập tại bãi biển Bondi để kỷ niệm ngày đầu tiên của lễ Hanukkah.

Alexander Kleytman (Ảnh: Jewish Care)

Chia sẻ với truyền thông Australia, bà Larisa Kleytman nghẹn ngào kể lại những giây phút cuối cùng bên chồng. “Chúng tôi đang đứng thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn, mọi người ngã xuống. Ban đầu, ông ấy ở phía sau tôi nhưng sau đó lại tiến về phía trước và dùng cơ thể mình che chắn cho tôi" bà nói. Những viên đạn đã cướp đi mạng sống của Alexander Kleytman, người chồng đã lấy thân mình che đạn cho vợ.

Theo báo cáo giai đoạn 2022 đến 2023 của JewishCare, một tổ chức chăm sóc sức khỏe tại Australia, Alexander từng phải chịu đựng “những điều kiện khủng khiếp tại Siberia, nơi ông cùng mẹ và em trai vật lộn để tồn tại”. Sau nhiều biến cố lịch sử và mất mát, vợ chồng ông tưởng như đã tìm được cuộc sống bình yên tại Australia, cho đến khi bi kịch bất ngờ ập đến.

Người dân đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại bãi biển Bondi (Ảnh: Saeed KHAN / AFP)

Cảnh sát bang New South Wales cho biết hai nghi phạm trong vụ xả súng là cha con. Nghi phạm 50 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Nghi phạm còn lại 24 tuổi hiện trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định tại bệnh viện. Theo nhà chức trách, nghi phạm 50 tuổi sở hữu giấy phép săn bắn hợp pháp, trong khi nghi phạm còn lại từng nằm trong diện theo dõi của cơ quan chức năng nhưng không bị đánh giá là mối đe dọa.

Vụ việc đã được phân loại là hành vi khủng bố và được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Australia kể từ thảm sát Port Arthur năm 1996.

Sau sự việc, chính phủ Australia tuyên bố sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa các quy định về kiểm soát súng, dù quốc gia này vốn đã áp dụng những đạo luật rất nghiêm ngặt.

Nguồn: CNN, The Kyiv Independent