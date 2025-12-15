Lật vườn, cảnh sát tìm thấy 2 bộ xương nghi là cặp vợ chồng mất tích suốt 10 năm

Theo thông tin từ cảnh sát, nghi phạm bị bắt là Hatano Kazuya, 50 tuổi, không có nghề nghiệp, cư trú tại khu Inazu, thành phố Otsu, tỉnh Shiga. Người đàn ông này bị tình nghi đã chôn giấu hai thi thể trong khuôn viên nhà mình, cấu thành hành vi vứt bỏ thi thể trái phép.

Vụ việc bị phát hiện sau khi chính quyền thành phố Otsu tiếp nhận phản ánh cho biết không thể liên lạc được với cặp vợ chồng cao tuổi sống cùng Hatano Kazuya. Khi cảnh sát đến kiểm tra nhà riêng của nghi phạm, họ phát hiện hai thi thể đã bị phân hủy nặng và chỉ còn lại bộ xương, được cho là đã tử vong từ nhiều năm trước.

Một người hàng xóm cho biết từng nhiều lần hỏi Hatano về tình trạng của cha mẹ anh ta. Lần đầu, nghi phạm trả lời rằng cha mẹ đang đi du lịch. Một năm sau, khi tiếp tục được hỏi, người này chỉ nói ngắn gọn rằng họ vẫn khỏe mạnh.

Hiện cảnh sát đang tiến hành giám định để xác định danh tính các thi thể, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm và các nạn nhân, cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc gây rúng động dư luận địa phương.

