Không phải vàng, đây mới là ngôi sao “chói mắt” nhất trên thị trường kim loại: Động lực dường như không thể đảo ngược

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 60%, một mức tăng đủ để thu hút sự chú ý của giới đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, bạc còn đi xa hơn thế. Dữ liệu từ iShares Silver Trust (SLV) cho thấy giá bạc đã tăng gần 119% trong cùng kỳ, gần gấp đôi mức tăng của vàng, được phản ánh qua quỹ SPDR Gold Shares (GLD).

Động lực chính đứng sau đà tăng mạnh của bạc đến từ nhu cầu công nghiệp ngày càng mở rộng. Các nhà phân tích cho rằng kim loại này đang được tích trữ nhiều hơn để phục vụ các lĩnh vực then chốt như điện tử, năng lượng tái tạo, xe điện, trí tuệ nhân tạo và hệ thống trung tâm dữ liệu. Bạc, với đặc tính dẫn điện và dẫn nhiệt vượt trội, đang trở thành vật liệu không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi năng lượng và số hóa toàn cầu.

Một báo cáo mới công bố của Oxford Economics phối hợp với Viện Bạc (Silver Institute) nhận định bạc đang sẵn sàng đảm nhận vai trò của một “kim loại thế hệ tiếp theo” trong thập kỷ tới. Báo cáo nhấn mạnh rằng khi số hóa và ứng dụng AI tăng tốc, nhu cầu đối với các vật liệu quan trọng cũng sẽ gia tăng tương ứng, và bạc là một trong những vật liệu cốt lõi. Theo dự báo, các lĩnh vực như điện mặt trời, xe điện, cơ sở hạ tầng đi kèm, cùng với trung tâm dữ liệu và AI sẽ tiếp tục đẩy nhu cầu bạc công nghiệp tăng cao ít nhất đến năm 2030.

Bên cạnh nhu cầu mạnh mẽ, thị trường bạc còn đang chịu sức ép từ phía nguồn cung. Theo bà Suki Cooper, nhà phân tích tại Standard Chartered, thị trường bạc đã rơi vào trạng thái thiếu hụt trong suốt năm năm liên tiếp, trong khi tình trạng mất cân đối kho dự trữ giữa các khu vực vẫn chưa được giải quyết. Điều này góp phần củng cố nền tảng cho xu hướng tăng giá hiện tại.

Yếu tố tiền tệ cũng đóng vai trò không nhỏ. Dù bạc không có vị thế “trú ẩn an toàn” mạnh mẽ như vàng, cả hai kim loại đều được hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa thực hiện lần cắt giảm lãi suất thứ ba đã làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý, khi lợi suất của các tài sản thu nhập cố định kém hấp dẫn hơn.

Trước bối cảnh này, một số dự báo cho rằng giá bạc có thể tiến tới mốc kỷ lục 100 USD mỗi ounce trong những tháng hoặc năm tới. Tuy nhiên, lịch sử cũng đưa ra lời cảnh báo. Bạc về bản chất là một kim loại công nghiệp, do đó không tránh khỏi các chu kỳ bùng nổ và suy thoái gắn liền với chu kỳ kinh tế. Dữ liệu giá từ thập niên 1990 cho thấy những đợt tăng mạnh của bạc trong quá khứ thường đi kèm với các pha điều chỉnh sâu sau đó.

Theo nhà giao dịch và phân tích hàng hóa Andrew Hecht, mức giá 100 USD là khả thi, nhưng thị trường hàng hóa thường tự điều chỉnh khi giá tăng quá cao. Khi đó, sản lượng có xu hướng gia tăng, tồn kho tích tụ và người tiêu dùng bắt đầu tìm kiếm các vật liệu thay thế. Ông cũng lưu ý rằng việc xác định chính xác đỉnh giá trong các giai đoạn tăng nóng là điều gần như không thể, bởi tâm lý thị trường có thể lấn át cả các yếu tố kỹ thuật lẫn cung – cầu trong ngắn hạn.

Với các nhà đầu tư dài hạn, bạc và vàng vẫn được xem là hai mảnh ghép bổ sung cho nhau trong chiến lược quản trị rủi ro. Bạc có thể đóng vai trò đa dạng hóa danh mục, trong khi vàng tiếp tục giữ vị thế phòng ngừa rủi ro truyền thống. Việc nắm giữ đồng thời cả hai kim loại, thay vì đặt cược vào việc kim loại nào sẽ luôn vượt trội, được đánh giá là một cách tiếp cận thận trọng và hợp lý trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động.

Tham khảo: Investing﻿