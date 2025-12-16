Thiếu nữ 17 tuổi tử vong sau khi chụp ảnh tại một điểm ngắm cảnh nổi tiếng

Theo thông tin từ Cảnh sát Queensland, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h40 ngày 14/12 (giờ địa phương) tại bãi biển Moffat. Nạn nhân đi cùng một nhóm bạn và được cho là đang ngắm hoàng hôn tại khu vực vách đá ven biển. Trong lúc tìm vị trí thuận lợi hơn để chụp ảnh, cô gái đã trèo qua hàng rào an toàn, không may trượt chân và rơi từ độ cao khoảng 30 mét xuống các tảng đá bên dưới.

Mặc dù lực lượng cứu hộ và cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và nỗ lực cấp cứu, nạn nhân đã được xác nhận tử vong do chấn thương đầu nghiêm trọng. Nhiều khả năng, những người bạn đi cùng đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Bãi biển Moffat là một địa điểm nổi tiếng ở Queensland. (Ảnh: Getty)

Trao đổi với báo chí, thám tử Peter Hocken thuộc Sở cảnh sát Queensland cho biết: "Cô gái đã trượt chân và ngã từ độ cao khoảng 30 mét xuống những tảng đá phía dưới. Các lực lượng chức năng đã tiếp cận nạn nhân và cố gắng hỗ trợ ở mức tối đa có thể, nhưng thật không may, cô ấy đã qua đời tại hiện trường do vết thương quá nặng. Cuộc sống đôi khi thật bất công, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm, ngay trước Giáng sinh".

Trong quá trình cứu hộ, một người phụ nữ cố gắng tiếp cận và hỗ trợ nạn nhân cũng bị thương nhẹ. Lực lượng cứu hỏa cho biết việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn do địa hình đá dốc và hiểm trở.

Ông Ryan Dubyk, đại diện Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Queensland, đã lên tiếng cảnh báo du khách: "Đặc biệt vào thời điểm này trong năm, cũng như suốt cả năm, mọi người cần tôn trọng các rào chắn an toàn đã được đặt ra. Hãy giữ khoảng cách và không vượt qua những khu vực nguy hiểm".

Theo ông Dubyk, nhóm thiếu nữ được cho là đã đi theo một lối mòn không chính thức dẫn đến điểm ngắm cảnh, trong khi khu vực này có nhiều biển cảnh báo yêu cầu du khách không vượt qua hàng rào an toàn. Cơ quan chức năng sẽ lập hồ sơ để điều tra, đồng thời xem xét liệu có cần tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tại khu vực này.

Bãi biển Moffat là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Queensland, được biết đến với phong cảnh ven biển tuyệt đẹp, các hoạt động lướt sóng, bơi lội và những cung đường đi bộ dọc bờ biển. Khu vực này thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế quanh năm, đặc biệt vào các dịp lễ.