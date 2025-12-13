Phát hiện 6kg vàng và hơn 149 tỷ đồng tiền mặt nằm vương vãi trong biệt thự của người đàn ông chỉ tốt nghiệp hết cấp 2

Năm 2017, cảnh sát Trung Quốc bất ngờ ập vào căn biệt thự của một người đàn ông tên Lưu Tuyết Long tại thị trấn Lâu Để, tỉnh Hồ Nam. Trước mắt lực lượng chức năng là cảnh tượng hiếm gặp: tiền mặt chất thành từng xấp phủ kín bàn, ghế, sofa, thậm chí vương vãi cả trên giường ngủ. Tổng số tiền thu giữ hơn 40 triệu NDT (hơn 149 tỷ đồng).

Trong phòng ngủ, cảnh sát còn phát hiện khoảng 6kg vàng thỏi cùng hơn chục chiếc ô tô hạng sang đỗ trong sân. Vụ khám xét gây chấn động dư luận Trung Quốc với câu hỏi lớn: Lưu Tuyết Long là ai, và vì sao anh ta có khối tài sản khổng lồ đến vậy?

Theo Toutiao, Lưu Tuyết Long sinh năm 1988 tại một vùng nông thôn nghèo thuộc huyện Tân Hoa, thành phố Lưu Đệ, tỉnh Hồ Nam. Thời nhỏ, Lưu là học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn. Tuy nhiên, việc kết giao với nhóm bạn giàu có và ăn chơi đã khiến cậu thiếu niên sớm thay đổi, trở nên lơ là chuyện học và chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền.

Không lâu sau đó, Lưu trượt cấp 3. Điều này khiến cha mẹ Lưu thất vọng nhưng lại khiến anh vui mừng vì được “giải thoát” khỏi việc học và bắt đầu đi làm kiếm tiền.

Lo con còn quá trẻ, gia đình sắp xếp cho Lưu làm việc tại cửa hàng tiện lợi với mức lương 500 NDT/tháng. Thấy thu nhập quá thấp, Lưu liền nghỉ việc và tự mình lên thị trấn tìm cơ hội mới. Tuy nhiên vì còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm nên anh liên tục bị từ chối.

Trong lúc bế tắc, Lưu nhìn thấy một thông báo tuyển dụng nhân viên chăm sóc hàng online dán ven đường. Thấy công việc không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần sử dụng thành thạo máy tính, Lưu lập tức nộp đơn và được nhận ngay.

Trong thời gian làm việc tại đây, Lưu được đào tạo các kỹ năng như một nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của anh là lôi kéo càng nhiều “nhà đầu tư” càng tốt. Càng làm lâu, Lưu nhận ra công ty này làm ăn bất chính.

Thực chất, đây là một doanh nghiệp công nghệ chuyên lập các trang web xổ số trực tuyến nhằm dụ người chơi tham gia đầu tư. Những trang web này được thiết kế để tạo ảo giác dễ thắng trong giai đoạn đầu, khiến người chơi ham lợi và liên tục xuống tiền. Khi đã sa vào vòng xoáy, họ rơi vào bẫy thua lỗ không lối thoát.

Biết rõ mô hình hoạt động và quy trình lừa đảo, Lưu cảm thấy không hài lòng khi phần lớn lợi nhuận mình làm ra lại rơi vào tay chủ. Mang tham vọng giàu nhanh, Lưu xin nghỉ và trở về quê tìm bạn cũ A Hồng – người giỏi thiết kế web – để lập ra một công ty tương tự.

Không lâu sau, trang xổ số trực tuyến của họ ra đời. Lưu chi mạnh tay thuê các hotgirl làm hình ảnh đại diện, tuyển và đào tạo hàng loạt nhân viên chăm sóc khách hàng để tăng độ tin cậy. Với những người không đủ tiền đặt cược, Lưu còn cung cấp dịch vụ cho vay online với “ưu đãi hấp dẫn”, khiến lượng người truy cập và “đầu tư” ngày càng đông.

Nhờ cách vận hành tinh vi, chỉ từ một trang web ban đầu, Lưu mở rộng thành 19 trang khác, thu hút hàng trăm nhân viên. Chỉ trong gần một năm, mô hình của Lưu đã đem lại lợi nhuận hơn 8 tỷ NDT (hơn 29 tỷ đồng).

Tuy nhiên, số tiền lừa đảo ngày càng lớn cũng khiến nhiều người nghi ngờ. Bước ngoặt xảy ra khi một nạn nhân tên Tiểu Phương, bị lừa mất hàng trăm NDT rồi trình báo vụ việc với cảnh sát. Từ đây, lực lượng chức năng tiến hành điều tra và xác định được mạng lưới lừa đảo quy mô lớn do Lưu cầm đầu. Cảnh sát cử người bí mật trà trộn vào công ty để thu thập bằng chứng.

Sau thời gian dài theo dõi, toàn bộ đường dây bị phanh phui. Năm 2017, lực lượng chức năng đồng loạt ập vào biệt thự của Lưu và nhiều điểm làm việc khác, bắt giữ Lưu, cộng sự A Hồng cùng hàng loạt nhân viên.

Cuối năm 2017, tòa án địa phương tuyên phạt Lưu Tuyết Long 16 năm tù và phạt tiền 300 triệu NDT (hơn 1000 tỷ đồng) vì tội lừa đảo và kinh doanh trái phép. A Hồng lĩnh 10 năm tù và bị phạt 10 triệu NDT (hơn 37 tỷ đồng). Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với những kẻ bất chấp pháp luật Trung Quốc để làm giàu bằng hoạt động lừa đảo trực tuyến.

