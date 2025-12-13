Mỹ nhân được Càn Long ưu ái hơn Lệnh Phi, thăng quan cho cả gia tộc nhưng đột ngột biến mất khỏi hậu cung

Khi nhắc đến các mỹ nhân là sủng phi thời Càn Long, phần đông chỉ nhớ đến Lệnh Phi là người từ thân phận nô tỳ bước lên hàng quý phi mẫu nghi. Nhưng trước khi đăng cơ, Càn Long lại từng dành tình cảm sâu đậm cho một người khác: Hoàng thị hay còn gọi là Nghi tần, người được cho là sủng ái vượt cả Lệnh Phi.

Mỹ nhân có thân phận đặc biệt

Hoàng thị xuất thân trong nội vụ phủ, thuộc nhóm bao y cũng là tầng lớp vừa thấp lại vừa đặc biệt trong hậu cung. Tổ phụ nàng là Phật Công Bảo, cha là Đới Mẫn là một quan chức nhỏ trong viên quản ở Viên Minh Viên. Dù chức vị không cao, gia tộc Hoàng thị lại không hề tầm thường.

Nhưng trước khi đăng cơ, Càn Long lại từng dành tình cảm sâu đậm cho một người khác: Hoàng thị hay còn gọi là Nghi tần. (Ảnh: Sohu)

Bằng chứng rõ nhất nằm ở thân thế gia đình như chú của nàng, Hoàng A Lâm, con rể của Lý Hư là một trong những đại thần giàu có và quyền lực bậc nhất vùng Giang Nam. Điều này cho thấy Hoàng thị hoàn toàn không phải xuất thân tầm thường trong tầng lớp bao y như nhiều người lầm tưởng. Nàng thực chất là con gái một gia đình thế lực người Hán, mang họ Hoàng. Những cô gái như Hoàng thị thường được tuyển nhập cung từ rất sớm; nhờ dung mạo nổi bật và tư chất hơn người, nàng được ban làm thị thiếp cho hoàng tử Hoằng Lịch tức Càn Long sau này.

Phi tần được Càn Long sủng ái nhất trước khi có Lệnh Phi

Sử liệu cho biết trước khi cưới chính thất Phú Sát thị, Hoằng Lịch đã có tới 8–9 thị thiếp được ban vào phủ. Trong số đó, Hoàng thị thuộc nhóm được sủng ái bậc nhất.

Điều khiến nhiều nhà nghiên cứu tin rằng Hoàng thị từng được sủng ái hơn cả Lệnh Phi trong giai đoạn đầu chính là việc nàng mang thai long chủng vào năm Ung Chính thứ 9. Tuy nhiên, sử liệu hoàn toàn không ghi nhận chuyện sinh nở, cho thấy khả năng rất cao nàng đã bị sảy thai. Việc mang long thai sớm hơn cả Lệnh Phi và nhiều phi tần khác chứng minh vị trí của nàng trong lòng Hoằng Lịch khi ấy là vô cùng đặc biệt.

Trước khi cưới chính thất Phú Sát thị, Hoằng Lịch đã có tới 8–9 thị thiếp được ban vào phủ và Hoàng thị thuộc nhóm được sủng ái bậc nhất. (Ảnh: Sohu)

Ngày 24/9 năm Ung Chính thứ 13, Hoằng Lịch lên ngôi, gần như ngay lập tức ông ban chỉ phong tước cho các thị thiếp bên cạnh mình. Cao thị lên Quý phi, Na Lạp thị làm Phi, Tô thị được phong Tần, và Hoàng thị cũng được chỉ định làm Nghi tần.

Điều đáng nói là Càn Long đồng thời nâng cấp toàn bộ gia tộc Hoàng thị, đưa họ từ bao y quản lĩnh lên bao y tá lĩnh, một bước tiến về địa vị rất lớn. Trong khi đó, Ngụy thị - người sau này trở thành Lệnh Phi mãi đến năm Càn Long thứ 13 mới được phong tần, và phải ba năm sau gia tộc mới được thăng cấp. So sánh ấy cho thấy Hoàng thị nhận được ưu đãi nhanh hơn, lớn hơn và trực tiếp hơn rất nhiều.

Người được sủng ái nhất lại là người rời đi sớm nhất

Thế nhưng vận mệnh lại quá nghiệt ngã. Ngay sau khi được phong tần, Hoàng thị gần như biến mất khỏi mọi ghi chép trong nội đình. Trong danh sách tham dự tế lễ, nơi luôn có mặt các phi tần chủ vị, tên nàng không còn xuất hiện. Trong sổ cấp phát thực phẩm dùng ghi chép chi tiết từng người nhận khẩu phần thì Hoàng thị cũng không còn dấu vết.

Hoằng Lịch lên ngôi, gần như ngay lập tức ông ban chỉ phong tước cho các thị thiếp bên cạnh mình và Hoàng thị cũng được chỉ định làm Nghi tần. (Ảnh: Sohu)

Tất cả đều dẫn đến một sự thật đau lòng, nàng có lẽ đã qua đời ngay đầu năm Càn Long nguyên niên, trước cả khi triều đình kịp ổn định. Đến ngày 28/9 năm ấy, Càn Long truy phong nàng làm Nghi tần, xác nhận tin buồn này. Mãi đến năm Càn Long 17, khi Dụ Lăng hoàn thành, Hoàng thị trở thành phi tần đầu tiên được đưa vào khu lăng mộ của Càn Long là một vinh dự không hề nhỏ.

Cuộc đời Hoàng thị rất ngắn ngủi, nhưng những gì nàng từng nhận được lại cho thấy nàng từng là một trong những người được Càn Long yêu thương và coi trọng nhất thuở ban đầu: được đưa vào phủ sớm, mang thai long tự, được phong tần ngay khi ông đăng cơ, gia tộc được thăng chức tức thì, và cuối cùng được an táng tại nơi dành cho những phi tần có địa vị cao quý.

Nếu không đoản mệnh, nhiều chuyên gia tin rằng Hoàng thị hoàn toàn có thể trở thành một trong những phi tần nổi bật nhất của Càn Long. (Ảnh: Sohu)

Nếu không đoản mệnh, nhiều chuyên gia tin rằng Hoàng thị hoàn toàn có thể trở thành một trong những phi tần nổi bật nhất của Càn Long, thậm chí có thể đứng ngang hàng hoặc vượt qua cả Lệnh Phi sau này.

Hậu cung nhà Thanh chưa bao giờ thiếu những câu chuyện đan xen giữa sủng ái và bi kịch. Nhưng Hoàng thị hay Nghi tần của Càn Long lại là một trường hợp đặc biệt: được yêu nhiều nhưng hưởng ít, địa vị cao nhưng tuổi thọ quá ngắn. Nàng từng là bóng hình lấn át cả Lệnh Phi, nhưng cuối cùng chỉ được hậu thế nhớ đến qua lời cảm thán về số phận hồng nhan bạc mệnh.

Theo Sohu, Sina, 163