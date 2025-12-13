Phát hiện sinh vật đen sì kỳ lạ trên núi, người dân liền báo cảnh sát phong tỏa cả ngôi làng

Vào năm 2010, tại một vùng nông thôn hẻo lánh thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một câu chuyện kỳ lạ đã khiến người dân địa phương không khỏi hoang mang, lo lắng. Trong một lần lên núi làm việc như thường lệ, một cụ ông trong làng bất ngờ phát hiện từ xa một con vật có màu đen tuyền, thân hình khá lớn giữa rừng núi hoang vu.

Sinh sống lâu năm ở vùng núi, lão nông này thường xuyên bắt gặp nhiều loài động vật hoang dã. Tuy nhiên, hình dáng khác thường của sinh vật này khiến ông cụ này giật mình. Thậm chí, ông còn khẳng định chưa từng nhìn thấy loài vật nào như vậy trước đây.

Trở về nhà, ông lập tức kể lại câu chuyện cho người thân và hàng xóm. Theo lời miêu tả, con vật có ngoại hình vô cùng kỳ dị: móng chân trông giống bò nhưng không phải bò, khuôn mặt hao hao ngựa nhưng lại không phải ngựa, chiếc đuôi giống lừa song cũng không phải lừa, còn cặp sừng thì tương tự sừng hươu nhưng hình dáng lại khác biệt. Chính sự “nửa quen nửa lạ” này khiến câu chuyện về sinh vật lạ nhanh chóng lan truyền khắp làng.

Ban đầu, không ít người tỏ ra nghi ngờ, cho rằng có thể ông cụ đã nhìn nhầm. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, nhiều người dân khác trong làng cũng lần lượt khẳng định họ đã tận mắt trông thấy con vật đen sì này xuất hiện gần khu vực sinh sống.

Những lời đồn đoán ngày càng lan rộng, làm dấy lên tâm lý bất an trong cộng đồng dân cư địa phương. Trước diễn biến trên, họ quyết định trình báo sự việc với chính quyền thôn. Ngay khi tiếp nhận thông tin, cán bộ địa phương lập tức liên hệ với lực lượng cảnh sát và mời các chuyên gia động vật hoang dã đến hiện trường để xác minh.

Cảnh sát sau đó đã tiến hành phong tỏa một số khu vực xung quanh làng, đồng thời phối hợp cùng người dân và đội ngũ chuyên gia tổ chức tìm kiếm sinh vật lạ. Sau nhiều nỗ lực, con vật bí ẩn cuối cùng cũng xuất hiện trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Qua quá trình quan sát và đối chiếu đặc điểm sinh học, các chuyên gia xác định con vật này là sơn dương Trung Quốc – một loài động vật hoang dã quý hiếm. Sơn dương Trung Quốc thuộc họ Bovidae, bộ Artiodactyla, có hình dáng nửa giống dê, nửa giống linh dương, toàn thân phủ lớp lông sẫm màu đặc trưng. Tại Trung Quốc, đây là loài động vật được xếp vào danh sách bảo vệ cấp độ 2.

Theo các chuyên gia, số lượng sơn dương Trung Quốc trong tự nhiên đã suy giảm nghiêm trọng trong những năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc môi trường sống của chúng ngày càng bị thu hẹp và do hoạt động săn bắt của con người. Trước đây, loài vật này từng bị săn lùng với số lượng lớn vì ngoại hình kỳ lạ và giá trị kinh tế cao. Chỉ đến khi các cơ quan chức năng Trung Quốc siết chặt quản lý, tình trạng săn bắt mới dần được kiểm soát.

Để sinh tồn, loại sơn dương này thường chọn sinh sống ở các khu rừng rậm, vùng núi sâu, vách đá hiểm trở. Chính vì vậy, việc loài vật này bất ngờ xuất hiện gần khu dân cư được xem là hiện tượng hiếm gặp. Dựa trên những vết thương quan sát được trên cơ thể con vật, các chuyên gia nhận định nhiều khả năng chúng đã bị săn đuổi hoặc xâm phạm môi trường sống, từ đó chúng phải di chuyển khỏi khu vực sinh sống quen thuộc.

Sau khi được lực lượng chức năng hỗ trợ và tiến hành điều trị, chăm sóc trong một thời gian, những cá thể sơn dương này đã dần hồi phục sức khỏe. Khi đủ điều kiện, chúng được thả trở lại môi trường tự nhiên nhằm đảm bảo sự cân bằng sinh thái và bảo tồn nguồn gen quý hiếm.

Các chuyên gia cũng cho biết, sơn dương Trung Quốc là loài động vật có tính cách nhút nhát, không gây nguy hiểm cho con người và thường tránh tiếp xúc với khu dân cư. Tuy nhiên, trước thực trạng môi trường sống ngày càng bị thu hẹp và nạn săn bắt trái phép vẫn còn tiềm ẩn, nguy cơ tuyệt chủng của loài này vẫn là mối lo ngại lớn.

Để bảo vệ động vật hoang dã, Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp mạnh tay, trong đó quy định rõ mọi hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép các loài động vật quý hiếm đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Vụ việc tại ngôi làng ở Chiết Giang cũng được xem là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo tồn thiên nhiên.

(Theo Baijiahao)