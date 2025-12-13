Phong cách của nữ Thủ tướng Nhật Bản thu hút công chúng

Thời điểm bà Sanae Takaichi bước vào Văn phòng Thủ tướng ngày 21/10 với tư cách là nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, chiếc túi của bà ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội.

Chỉ trong vài ngày, lượng yêu cầu và đơn đặt hàng mua chiếc túi đã tăng vọt, và cả 8 màu đều đã bán hết. Kể từ đó, chiếc túi được mệnh danh là "túi Sanae", mặc dù tên chính thức của nó là Grace Delight Tote. Đây là sản phẩm của một hãng Nhật Bản có 145 năm tuổi đời.

Theo công ty này, kể từ khi ra mắt cách đây 30 năm, hiện tại là thời điểm sản phẩm này bán chạy nhất. Chiếc túi được làm tỉ mỉ từ da chất lượng cao, không thể sản xuất hàng loạt, và những người đặt hàng sẽ phải đợi đến tháng 8 mới được cầm nó trong tay.

Trước khi trở nên phổ biến, chiếc túi này được phụ nữ ở độ tuổi 40 ưa chuộng. Kể từ khi trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, số lượng phụ nữ ở độ tuổi 20 và 30 yêu cầu mua và đặt hàng đã tăng lên.

Một biểu tượng khác của bà Takaichi là chiếc bút màu hồng nhạt lấp lánh. Chiếc bút cũng được đặt tên là "mẫu Sanae Takaichi", thường xuyên hết hàng tại cả cửa hàng và trang web mua sắm.

Những người mua được một chiếc thường tự hào đăng ảnh lên mạng xã hội.

Lời cam kết "làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc" vì đất nước của Thủ tướng Takaichi cũng được mệnh danh là câu cửa miệng của năm.

Thủ tướng Takaichi chia sẻ: "Tôi cũng sẽ từ bỏ ý tưởng 'cân bằng giữa công việc và cuộc sống'. Tôi sẽ làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc".

Trong phát biểu vào thời điểm được bầu làm người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, bà Takaichi đã hứa sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng lại đảng đang gặp khó khăn và giành lại sự ủng hộ của công chúng, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp của đảng cũng "làm việc hết mình".

Ở Nhật Bản, xưa nay nhiều hình mẫu phụ nữ thường được hâm mộ nhờ sự nữ tính của họ, nhưng bà Takaichi lại là một chính trị gia quyền lực độc đáo.

Mái tóc ngắn và trang phục công sở giản dị của bà Takaichi cũng nổi bật so với những hình mẫu phụ nữ truyền thống ở Nhật Bản.

Sự chú ý mà Thủ tướng Nhật Bản Takaichi nhận được trước đây thường chỉ được dành cho các ngôi sao nhạc pop, vận động viên và người có sức ảnh hưởng ở nước này.

Giáo sư Namiko Kubo-Kawai (Đại học Nagoya Shukutoku, Nhật Bản) nhận định: "Bà ấy là một chính trị gia, và việc bà ấy rất quan tâm đến ngoại hình của mình là điều hiển nhiên. Tôi nghĩ bà ấy hoàn toàn phù hợp với vai trò là một hình mẫu thời trang và đã giành được sự ngưỡng mộ từ nhiều phụ nữ đang tìm kiếm một hình mẫu như vậy, mặc dù có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ đến việc hâm mộ một thủ tướng".

Ông Koji Endo (Thành phố Tokyo, Nhật Bản) nói: "Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng sự nổi tiếng của bà ấy là nhờ những gì bà ấy mang theo trên người. Tôi nghĩ bà gây ấn tượng nhờ sự quyết tâm và cách tiếp cận chính trị. Bà dường như không bao giờ nao núng".