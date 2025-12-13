Tình cảnh kinh hoàng chưa từng có ở Washington (Mỹ) hiện tại

Mưa lớn cuối cùng đã chấm dứt tại khu vực Washington và Tây Bắc Thái Bình Dương đang bị lũ lụt nghiêm trọng, nhưng khu vực này chưa thể yên tâm: Lượng mưa lớn hơn từ các "sông khí quyển" mới sẽ tiếp tục đổ bộ vào tuần tới.

Mực nước các con sông đang dâng cao đến mức nguy hiểm sau nhiều ngày mưa xối xả từ một "sông khí quyển" mạnh mẽ. Cơn lũ đã gây ra trận lụt lịch sử, hàng chục nghìn người phải sơ tán và hàng chục chiến dịch cứu hộ dưới nước.

Một người đàn ông được máy bay cứu hộ giải cứu

"Tình hình thực sự mang tính lịch sử. Các con sông như Skagit và Cedar đang trải qua mức lũ lụt theo đúng nghĩa đen là lịch sử," Thống đốc Washington Bob Ferguson phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu (12/12). "Đây là điều mà người dân bang Washington chưa từng phải đối mặt trước đây, mức độ lũ lụt này."

Nước lũ đã ngập đến thắt lưng ở nhiều nơi, nhưng tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Sumas, Washington, mực nước sâu hơn 4,5 mét. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển đã phải giải cứu hàng chục người. Một số người được trực thăng đưa đến nơi an toàn khỏi dòng nước lũ đang dâng lên nhanh chóng, trong khi những người khác được đưa đi bằng thuyền từ nhà hoặc từ trên nóc ô tô.

Cảnh báo sơ tán khẩn cấp và giao thông tê liệt

Brendan McCluskey, Giám đốc Văn phòng Quản lý Khẩn cấp Hạt King, cho biết hàng chục người cũng đã được giải cứu tại Hạt King, bao gồm cả những hoạt động kịch tính khi người dân được nhấc lên từ ngọn cây. Tại Hạt Whatcom, các quan chức đã phản hồi hơn 40 cuộc gọi cứu hộ, trong đó có ít nhất 20 vụ liên quan đến cứu hộ dưới nước, theo thông cáo báo chí của hạt.

Nguy hiểm cũng tăng cao tại Burlington, Washington, vào thứ Sáu khi nước lũ tràn vào nhà dân. Lệnh sơ tán đã được ban hành cho tất cả mọi người trong giới hạn thành phố vào sáng sớm, với Lực lượng Vệ binh Quốc gia đi từng nhà thông báo cho người dân, nhưng sau đó lệnh này đã được dỡ bỏ một phần vài giờ sau đó.

"Tình hình cực kỳ khó đoán," thống đốc nói. "Chúng tôi đã thấy điều đó ở Burlington đêm qua, khi khoảng 1.000 người phải chạy trốn khỏi nhà mình trong tình huống thực sự thảm khốc."

Lũ lụt và sạt lở đất đã làm giao thông tê liệt trên khắp các khu vực phía tây của bang. Tính đến sáng thứ Sáu, hơn 20 tuyến đường cao tốc đã bị đóng tại 11 hạt.

Nguồn: CNN