Người đàn ông bắt được “thủy quái” nặng 200kg trên sông

Nhóm thanh niên ở Thái Lan đã may bắt được con cá da trơn nặng 200kg. Thông tin ban đầu 5 ngư dân may mắn đã bắt thành công con cá tra khổng lồ sông Mê Kông tại Ubol Ratana ở tỉnh Khon Kaen.

Trong video, những người đàn ông lực lưỡng cố kéo con cá khổng lồ ra khỏi mặt nước và vận chuyển nó lên một con dốc đứng.

Đây không phải lần đầu câu được cá "khổng lồ" trước đó, ba con cá tra khổng lồ sông Mê Kông, nặng từ 110 đến 441 pound (50 - 200 kg) cũng đã được bắt nhưng sau đó được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Thủy sản Nội địa Khon Kaen thu lại để làm giống.

Nhóm người đàn ông bắt được con cá khổng lồ nặng 200kg trên sông. Ảnh: Newsflare.

Cũng trong ngày hôm đó, bên cạnh những con cá khổng lồ thì người dân cũng bắt được một lượng lớn các loài cá khác, chủ yếu là cá tra Xiêm, cá bống bạc, cá chép bùn Xiêm và cá đầu rắn khổng lồ.

Sau khi nhóm thanh niên bắt được cá khủng, ông Somsak Thonghul, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Thủy sản Nội địa Khon Kaen, cho biết: "Con đập đã đóng cống để những con cá bị mắc kẹt có thể được thả trở lại sông phát triển và sinh sản trong tự nhiên. Riêng các loài quý hiếm và gần tuyệt chủng đã được thả vào ao để nghiên cứu, với mục đích phát triển các phương pháp nhân giống trước khi thả chúng trở lại tự nhiên".

Cá da trơn hay còn gọi là cá trê khổng lồ là một loài xâm lấn và là loài cá nước ngọt lớn nhất ở Châu Âu. Loài cá này có nguồn gốc từ Trung và Đông Âu, du nhập vào Tây Âu từ những năm 1970. Một người câu cá ở Đức khi đó đã mang thả hàng nghìn con cá con ở sông Ebro, Tây Ban Nha với hi vọng chúng sẽ phát triển, tạo thuận lợi cho người đi câu. Những người câu cá khác cũng làm theo, thả cá da trơn trên các con sông tại nhiều quốc gia.

Đặc biệt, loài cá này phát triển nhanh chóng kể từ đó, sinh trưởng tại ít nhất 10 quốc gia ở Tây Âu, bao gồm Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh, dẫn đến sự giảm sút của các loài sinh vật bản địa.