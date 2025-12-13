NASA mất liên lạc với tàu bay quanh sao Hỏa

Hình ảnh khí quyển sao Hỏa chụp vào tháng 7/2022. (Ảnh: AP)

Maven bất ngờ ngừng gửi tín hiệu về các trạm mặt đất từ cuối tuần trước. NASA cho biết trước khi đi khuất sau hành tinh đỏ, con tàu vẫn hoạt động bình thường, nhưng tín hiệu bị gián đoạn khi tàu xuất hiện trở lại.

Được phóng lên từ năm 2013, Maven thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu tầng khí quyển của sao Hỏa và tương tác của hành tinh này với gió Mặt trời.

Các nhà khoa học xác định Mặt trời là nguyên nhân khiến sao Hỏa mất phần lớn khí quyển sau hàng tỷ năm, biến nó từ một thế giới ẩm ướt và ấm áp trở thành khô lạnh như ngày nay.

Tàu Maven cũng thực hiện vai trò trạm chuyển tiếp liên lạc cho 2 robot tự hành trên sao Hỏa của NASA - Curiosity và Perseverance.

NASA cho biết họ đang kiểm tra kỹ thuật để hiểu rõ lý do con tàu mất liên lạc.

NASA vẫn còn 2 tàu vũ trụ khác đang hoạt động quanh sao Hỏa, gồm tàu Mars Reconnaissance Orbiter được phóng từ năm 2005 và tàu Mars Odyssey phóng năm 2001.