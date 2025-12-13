Cô gái nổi tiếng vì ngoại hình “siêu dị” rơi từ tầng 9 khách sạn tử vong, để lại bài đăng ám ảnh

Theo truyền thông, Mary Magdalene, tên thật là Madalena, đến Phuket vào ngày 9/12 (giờ địa phương) và nhận phòng tại khách sạn Paton Tower. Cô dự định chỉ lưu trú một đêm ngắn ngủi. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi check in, cô đã rơi từ ban công phòng ở tầng 9 của khách sạn.

Khoảng 13h30 cùng ngày, nhân viên khách sạn phát hiện thi thể cô nằm bất động tại khu vực bãi đỗ xe phía dưới. Khi được tìm thấy, nạn nhân đã không còn dấu hiệu sinh tồn.

Cảnh sát địa phương bao gồm các sĩ quan đồn Patong nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép để lại trên ban công phòng nghỉ. Vị trí dép cho thấy nạn nhân đã tiến sát lan can trước khi xảy ra vụ việc. Hiện tại, cảnh sát chưa loại trừ bất kỳ khả năng nào, bao gồm tai nạn, tự ngã hoặc các yếu tố khác. Nguyên nhân tử vong chính xác vẫn đang chờ kết quả giám định pháp y.

Thi thể của Mary Magdalene đã được chuyển từ Bệnh viện Patong sang Bệnh viện Vachira Phuket để tiến hành khám nghiệm chi tiết. Gia đình nạn nhân cũng đã được thông báo về sự việc.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi qua đời, Mary Magdalene đã đăng tải một bài viết gây nhiều suy đoán trên Instagram. Nội dung bài đăng so sánh hình ảnh của cô với cảnh kết thúc bộ phim The Truman Show, kèm theo ảnh thời thơ ấu. Cô cũng bất ngờ đổi tên tài khoản thành “MaryMagdaleneDied”. Bài đăng này hiện được cho là dòng trạng thái cuối cùng trước khi cô qua đời.

Mary Magdalene được biết đến rộng rãi với vòng 1 khổng lồ nặng khoảng 9,5 kg, cùng hàng loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ và xăm mình mang tính cực đoan. Theo nhiều nguồn tin, cô đã chi hàng trăm nghìn bảng Anh cho việc chỉnh sửa ngoại hình.

Hiện cơ quan chức năng Thái Lan vẫn tiếp tục điều tra. Toàn bộ diễn biến vụ việc chỉ có thể được làm rõ sau khi báo cáo pháp y chính thức được công bố.