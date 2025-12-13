Những dự đoán về năm 2026 của Baba Vanga bất ngờ được nhắc đến lúc này: Trùng hợp đáng sợ với thực tại?

Baba Vanga, tên thật là Vangeliya Pandeva Gushterova (1911–1996), là một phụ nữ Bulgaria bị mù từ nhỏ và thường được truyền thông phương Tây gọi là "nhà tiên tri mù vùng Balkan". Trong nhiều thập kỷ, bà được cho là đã đưa ra hàng loạt dự đoán về các sự kiện toàn cầu. Tuy nhiên, theo các tài liệu lịch sử, Baba Vanga không để lại bất kỳ bản ghi chép chính thức nào, và phần lớn những lời tiên đoán hiện nay đều được truyền miệng hoặc diễn giải lại sau khi sự kiện đã xảy ra.

Baba Vanga không để lại bất kỳ bản ghi chép chính thức nào, và phần lớn những lời dự đoán hiện nay đều được truyền miệng hoặc diễn giải lại sau khi sự kiện đã xảy ra. (Ảnh: ET)

Dù vậy, khi năm 2026 đang đến gần, các bài viết tổng hợp trên Times of India, SHTC, ET lại tiếp tục gắn tên bà với một loạt kịch bản đáng chú ý cho tương lai của thế giới.

4 dự đoán về thế giới năm 2026 của Baba Vanga

Thiên tai dữ dội và biến động khí hậu chưa từng có

Theo nhiều bài tổng hợp trên báo chí Anh và Ấn Độ, Baba Vanga được cho là đã dự báo rằng năm 2026 sẽ chứng kiến một loạt trận động đất lớn, núi lửa phun trào và các hiện tượng thời tiết cực đoan, với mức độ ảnh hưởng có thể lên tới 7–8% diện tích đất liền toàn cầu. Con số này xuất hiện trong nhiều bài viết nhưng không có nguồn gốc rõ ràng, và thường được các tác giả nhấn mạnh là không thể xác thực.

Baba Vanga được cho là đã dự báo rằng năm 2026 sẽ chứng kiến một loạt trận động đất lớn, núi lửa phun trào và các hiện tượng thời tiết cực đoan. (Ảnh: Times of India)

Dù vậy, nội dung này lại trùng khớp với các cảnh báo khoa học hiện nay về biến đổi khí hậu, khiến nhiều người tin rằng "lời tiên tri" của Baba Vanga đang phản ánh nỗi lo chung của nhân loại hơn là một dự báo siêu nhiên cụ thể.

Trí tuệ nhân tạo bắt đầu vượt con người?

Một trong những dự đoán được lan truyền nhiều nhất là việc AI sẽ đạt tới ngưỡng chi phối các quyết định quan trọng của con người vào năm 2026. Một số diễn giải cho rằng Baba Vanga đã cảnh báo về thời điểm máy móc không chỉ hỗ trợ, mà còn vượt qua con người trong nhiều lĩnh vực then chốt, từ sản xuất, tài chính cho tới đời sống thường nhật.

Các bài báo quốc tế lưu ý rằng dự đoán này không có trích dẫn nguyên bản, nhưng nó lại trùng hợp với những tranh luận nóng bỏng hiện nay về rủi ro AI, đạo đức công nghệ và tương lai việc làm.

Biến động kinh tế, vàng và hàng hóa toàn cầu

Bên cạnh công nghệ, Baba Vanga còn được cho là đã dự báo về những biến động bất ngờ trong kinh tế toàn cầu vào năm 2026. Một số bài viết cho rằng giá vàng có thể biến động mạnh, thậm chí mất giá trong bối cảnh khủng hoảng tài chính lan rộng, đi ngược lại vai trò "trú ẩn an toàn" truyền thống của kim loại quý này.

Bên cạnh công nghệ, Baba Vanga còn được cho là đã dự báo về những biến động bất ngờ trong kinh tế toàn cầu vào năm 2026. (Ảnh: Times of India)

Tuy nhiên, các nguồn quốc tế cũng thừa nhận rằng đây chủ yếu là diễn giải hậu kỳ, phản ánh tâm lý bất ổn kinh tế toàn cầu hơn là lời tiên tri có căn cứ.

Châu Á trỗi dậy, trật tự quyền lực toàn cầu dịch chuyển

Một điểm đáng chú ý khác là dự đoán về sự chuyển dịch quyền lực toàn cầu sang châu Á. Một số bài báo cho rằng Baba Vanga đã "nhìn thấy" việc các quốc gia châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, sẽ đóng vai trò trung tâm hơn về kinh tế và địa chính trị vào năm 2026.

Nhận định này phù hợp với các phân tích hiện đại về xu hướng đa cực của thế giới, nhưng cũng không có bằng chứng cho thấy đây là phát ngôn trực tiếp của Baba Vanga.

Huyền thoại Baba Vanga và góc nhìn hoài nghi

Theo các nhà nghiên cứu và bách khoa toàn thư, điểm chung của hầu hết dự đoán gắn với Baba Vanga là không có tài liệu gốc xác thực. Bà không để lại sách, nhật ký hay bản ghi âm chính thức. Phần lớn "lời tiên tri" chỉ xuất hiện nhiều năm sau khi bà qua đời, thông qua lời kể gián tiếp hoặc các bài tổng hợp trên Internet.

Khi thế giới liên tục đối mặt với nhiều biến động, những dự đoán được cho là của nhà tiên tri mù Baba Vanga về năm 2026 lại một lần nữa được nhắc tới. (Ảnh: Times of India)

Nhiều dự đoán nổi tiếng, như việc bà "đã nói trước về đại dịch Covid-19", cũng chỉ được gán ghép sau này và không xuất hiện trong bất kỳ tài liệu nào được ghi chép đương thời.

Dẫu vậy, giữa một thế giới đầy bất ổn, cái tên Baba Vanga vẫn luôn khơi gợi sự tò mò. Những dự đoán về năm 2026, dù chưa thể kiểm chứng, phần nào phản ánh nỗi lo, kỳ vọng và bất an của con người trước tương lai là nơi thiên tai, công nghệ và quyền lực toàn cầu đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết.

(Theo Times of India, ET, SHTC)