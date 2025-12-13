Nhìn xuống kênh, người phụ nữ bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Một đàn cá trê khổng lồ được phát hiện đang di chuyển trong một con kênh ở Canberra, gây ra sự tò mò và cả một số lo ngại trong số cư dân sau khi clip về hiện tượng này lan truyền rộng rãi trên mạng.

Đoạn clip được Regine Tan, 41 tuổi, cố vấn tài chính, chia sẻ trên nhóm Facebook Singapore Wildlife Sightings vào ngày 10/12.

Nhìn xuống kênh, người phụ nữ bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Cô chú thích bài đăng của mình: "Trông như thể hàng nghìn hoặc hàng triệu con vậy. Đó có phải là cá trê không? Chúng đang đi đâu? Loài này có phải là loài bản địa của Singapore không?".

Trả lời phỏng vấn MS News, Tan cho biết cô đã quay clip này vào khoảng 10h, dọc theo kênh Simpang Kiri.

"Chồng tôi đã từng thấy cảnh này trước đây và anh ấy không nhận ra có nhiều cá đến thế", cô nói. "Tôi cũng muốn biết hiện tượng này có thân thiện với môi trường của chúng ta hay không. Một số loài cá da trơn không phải là loài bản địa và có thể gây hại cho hệ sinh thái địa phương".

Hình ảnh đàn cá bơi dưới kênh.

Bài đăng của cô nhanh chóng thu hút sự thảo luận trong phần bình luận, một người dùng cho rằng những con cá đó có thể là cá trê biển Sagor, một loài cá biển nổi tiếng với khả năng bơi ngược dòng vào các kênh rạch và thậm chí cả các khu vực nước ngọt.

Người bình luận cũng chỉ ra một trường hợp tương tự đã được nhìn thấy tại Công viên Sungei Simpang Kanan Connector vào tháng 9.

Một cư dân khác của Canberra, Mohamad Salleh Bin Saidali, 43 tuổi, đã bình luận vào bài đăng, cho biết vụ việc xảy ra gần nhà anh trên đường Canberra và anh thấy đàn cá này di chuyển lên xuống con kênh đó hàng ngày.

Anh nói với MS News rằng cá trê đã xuất hiện ở kênh Simpang Kiri trong nhiều năm nay.

Khi anh ấy mới chuyển đến vào năm 2017, "kênh đào chẳng có gì đặc biệt cả".

"Nhưng sau khoảng 3 năm, tôi bắt đầu thấy chúng đến. Theo một nghĩa nào đó, nơi này trở thành một vườn ươm. Hầu hết chúng trông còn nhỏ, nhưng cũng có cả những con trưởng thành", anh nói.

Giải đáp những lo ngại về các loài xâm lấn, Salleh cho biết loài cá da trơn được nhìn thấy có tên gọi địa phương là belukang.

"Chúng là loài bản địa. Chúng đã tồn tại từ rất lâu rồi. Người Mã Lai gọi chúng là belukang vì vây lưng dài màu trắng và đầu to của chúng", Salleh cho biết thêm.

Khi được hỏi liệu đó có phải là cá trê biển Sagor hay không, Salleh nói rằng anh không chắc chắn và chỉ biết đến chúng qua tên gọi địa phương.

Salleh cũng lưu ý rằng kênh đào này được kết nối với cả nguồn nước ngọt và nước mặn, điều này giải thích sự đa dạng của động vật hoang dã được nhìn thấy ở đó.

Ngư dân bắt được con cá khổng lồ dài 4,6 mét, nặng 500kg

Ngư dân bắt được con cá đuối khổng lồ dài 3,6 mét trên biển

"Không chỉ có cá trê đâu. Phía nước ngọt có rùa và cá rô phi. Phía nước mặn có cá trê, cá đối, cá lìm kìm và thậm chí cả cua", Salleh nói.

Theo Salleh, loài cá này thường xuất hiện vào thời điểm thủy triều thay đổi. Người đàn ông này cho biết đã phát hiện một đàn cá lớn khác vào khoảng 11h ngày ngày 11/12.

Kích thước của các đàn cá là khác nhau, anh nói thêm và đùa rằng nó có lẽ phụ thuộc vào "thành tích của bố mẹ chúng trong quá trình sinh sản".

Phương Linh (t/h)