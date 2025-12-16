Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi, kết quả điều tra cho thấy nạn nhân là kết quả của mối quan hệ loạn luân

Mới đây, một vụ việc được phát hiện tại Malaysia khiến cho nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh không khỏi giật mình. Câu chuyện một lần nữa là lời cảnh báo nghiêm khắc đến các bậc cha mẹ cũng như những người giám hộ cần quan tâm sát sao hơn nữa đến con trẻ, chú ý giáo dục giới tính, không để xảy ra bi kịch tương tự.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc mới xảy ra tại Besut, bang Terengganu của Malaysia. Người dân vô tình phát hiện một bé gái sơ sinh ở sau một ngôi nhà trong khu vực.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở sau một ngôi nhà và được người dân phát hiện.

Người dân này sau đó đã đi trình báo sự việc với cảnh sát và phát hiện ra một sự thật tồi tệ hơn. Đứa bé là kết quả của mối quan hệ giữa một người chị 16 tuổi và người em trai 14 tuổi. Danh tính của 2 người trong cuộc được giữ kín nhưng người đứng đầu Cơ quan cảnh sát huyện Besut, Phó Giám đốc Sani Md Saleh, cho biết sau khi sinh con, cô gái vị thành niên đã bỏ rơi đứa bé phía sau một ngôi nhà. May mắn em bé đã được một cư dân phát hiện kịp thời.

Đại diện cảnh sát Sani Md Saleh.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, và em bé được đưa đến Bệnh viện Besut để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) tại Terengganu đã bắt giữ thiếu niên 14 tuổi, cha của đứa trẻ và thiếu niên này sẽ bị tạm giam một tuần kể từ thứ Hai, 15 tháng 12 để hỗ trợ điều tra sau khi được tòa án chấp thuận.

“Vụ án này đang được điều tra theo Điều 317 của Bộ luật Hình sự liên quan đến tội bỏ rơi trẻ em, có thể bị phạt tù đến 7 năm. Một cuộc điều tra cũng đang được tiến hành theo Điều 376B của Bộ luật Hình sự về tội loạn luân, tức là việc quan hệ tình dục giữa những người không được phép kết hôn theo luật tôn giáo,” ông Md Sani cho biết trong một tuyên bố, được báo Sinar Harian trích dẫn.

Ông Md Sani cũng cho biết điều khoản này có hình phạt nặng, với mức án tù không dưới 6 năm và không quá 20 năm, cũng như hình phạt đánh roi. "Hành động vứt bỏ một đứa trẻ sơ sinh là một hành vi vô nhân đạo, trái với luật tôn giáo và rõ ràng là phủ nhận quyền sống của đứa trẻ", ông Sani nhấn mạnh.