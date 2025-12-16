Người đàn ông kiện vợ ra toà vì không chịu hiến gan cho mình

Một người đàn ông Hàn Quốc đã kiện vợ mình vì tội “bỏ mặc ác ý” và đệ đơn ly hôn sau khi cô từ chối hiến một phần gan để cứu mạng anh, gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Cặp đôi, đều ở độ tuổi ngoài 30, đã kết hôn được 3 năm và đang nuôi hai con gái – một bé hai tuổi và một bé sơ sinh mới chỉ một tháng tuổi tại thời điểm anh được chẩn đoán bệnh.

Mùa đông năm ngoái, người chồng được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan mật nguyên phát, một căn bệnh gan hiếm gặp, và các bác sĩ cảnh báo rằng nếu không được cấy ghép, anh chỉ còn sống được một năm.

Trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu anh, cha mẹ anh đã bán nhà để lấy kinh phí điều trị, trong khi người vợ vẫn ở bên cạnh, tận tình chăm sóc anh.

Một phép màu dường như đã xảy ra khi các xét nghiệm cho thấy cô là người hiến tặng hoàn toàn phù hợp. Chỉ số tương thích HLA (Kháng nguyên bạch cầu người) của cô vượt quá 95%, khiến cô trở thành ứng cử viên lý tưởng cho cuộc cấy ghép.

Tuy nhiên, khi người chồng yêu cầu cô tiến hành, cô đã từ chối. Cô thông báo với bác sĩ và gia đình chồng rằng mình mắc chứng “sợ kim tiêm và các vật sắc nhọn bệnh lý” nên không thể đối mặt với phẫu thuật.

Sự từ chối của cô đã làm bùng phát căng thẳng trong gia đình. Người chồng, cảm thấy bị phản bội, bắt đầu mỉa mai những nỗ lực chăm sóc của vợ, nói với cô rằng: “Cô chăm sóc tôi để làm gì? Cô chỉ muốn thấy tôi chết thôi. Cô thà giết tôi đi còn hơn.”

Cha mẹ anh cũng gây áp lực cho cô, hỏi rằng: “Con muốn đứng nhìn chồng mình chết sao?”.

May mắn thay, một người hiến tạng chết não đã được tìm thấy kịp thời. Người chồng đã thực hiện ca phẫu thuật ghép gan thành công.

Sau khi hồi phục, anh bắt đầu tìm hiểu về những tuyên bố của vợ và phát hiện ra rằng trước đây cô từng phẫu thuật viêm ruột thừa và thực hiện các xét nghiệm máu mà không có bất kỳ biến chứng nào.

Khi bị đối chất, người vợ cuối cùng thừa nhận rằng cái gọi là “chứng ám ảnh” của mình chỉ là một cái cớ. Cô giải thích lý do thực sự là nỗi sợ hãi sâu sắc về những rủi ro liên quan đến phẫu thuật và lo lắng rằng nếu có chuyện gì xảy ra với cô, hai con gái nhỏ sẽ không có mẹ.

Phẫn nộ vì điều mà anh cho là sự lừa dối và bỏ mặc trong lúc hoạn nạn, người chồng đã đệ đơn ly hôn, cáo buộc vợ “bỏ mặc ác ý” và không hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng.

Tuy nhiên, tòa án đã phán quyết có lợi cho người vợ, khẳng định rằng việc hiến tạng là vấn đề thuộc quyền tự quyết của cá nhân đối với cơ thể mình và không thể bị ép buộc, ngay cả giữa vợ chồng. Phán quyết nhấn mạnh rằng hành vi cưỡng ép và lăng mạ bằng lời nói của người chồng đã xói mòn nền tảng tin tưởng trong hôn nhân, khiến anh ta phải chịu trách nhiệm chính về sự tan vỡ của mối quan hệ.

Tòa án cũng công nhận rằng sự từ chối của người vợ dựa trên mối quan tâm hợp lý đối với sự an nguy của các con.

Cuối cùng, cặp đôi đồng ý ly hôn. Người vợ giành được quyền nuôi con trong khi vẫn tiếp tục hỗ trợ tài chính cho quá trình phục hồi y tế của người chồng.

Câu chuyện này, do Hệ thống Phát thanh Truyền hình Seoul (SBS) đưa tin, đã làm dấy lên cuộc thảo luận rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều bình luận bảo vệ quyết định của người vợ.

Một người đặt câu hỏi: “Tại sao cô ấy phải hiến tạng? Không hiến là lựa chọn bình thường. Chẳng lẽ cứ kết hôn là các cơ quan nội tạng của bạn có thể bị chồng yêu cầu bất cứ lúc nào sao?”.

Một người khác đồng tình: “Đó là lá gan của cô ấy. Chồng cô ấy cho cô ấy hay sao? Sao anh ta có thể đòi hỏi như thế! Phẫu thuật có rủi ro cao, và con cái họ còn quá nhỏ; tất nhiên cô ấy phải lo lắng rồi.”

Người thứ ba chất vấn: “Tại sao bệnh viện lại thông báo cho người chồng rằng cô ấy là người phù hợp? Điều đó có đúng quy trình không?”.

Một người khác nhận xét: “Cô ấy là người nuôi con, và bây giờ còn phải trả tiền cho quá trình phục hồi của anh ta? Ngay cả sau khi thắng kiện và thấy cách người chồng cùng gia đình anh ta hành xử, cô ấy vẫn hỗ trợ tài chính cho anh ta? Thật là một câu chuyện đáng sợ.”

