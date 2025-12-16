Tượng Nữ thần Tự do ở Brazil bị gió quật đổ

Bức tượng được đặt bên ngoài siêu thị Havan tại thành phố Guaíba, bang Rio Grande do Sul. Thị trưởng Guaíba Marcelo Maranata xác nhận sự việc xảy ra vào chiều 15/12 (giờ địa phương) khi nơi đây hứng chịu những cơn gió giật mạnh với vận tốc lên tới 80 đến 90 km mỗi giờ. Rất may, không có ai bị thương nhờ khu vực được phong tỏa kịp thời bởi nhân viên siêu thị.

Đoạn video lan truyền cho thấy bức tượng từ từ nghiêng về phía trước rồi bất ngờ đổ sập xuống bãi đỗ xe trống, trong khi các phương tiện vẫn đang lưu thông trên tuyến đường đông đúc gần đó. Bản sao Tượng Nữ thần Tự do được lắp đặt gần một cửa hàng thức ăn nhanh. Phần bệ cao 11 mét vẫn đứng vững, còn những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng di chuyển xe cộ ra xa, giúp ngăn chặn thiệt hại và thương vong.

Nguồn: BNO News Live

Theo các báo cáo, bức tượng nằm trong khuôn viên bãi đỗ xe của một cửa hàng bán lẻ thuộc chuỗi Havan và sự việc xảy ra vào ngày thứ Hai, 15/12. Vụ sập diễn ra tại thành phố Guaíba, gần Porto Alegre, thuộc khu vực đô thị của bang Rio Grande do Sul. Không có thương vong nào được ghi nhận tại hiện trường.

Đại diện chuỗi bán lẻ Havan xác nhận bức tượng thuộc sở hữu của doanh nghiệp này. Trong thông cáo, Havan cho biết khu vực đã được phong tỏa ngay lập tức theo đúng các quy trình an toàn, đồng thời công tác dọn dẹp hiện trường được triển khai vài giờ sau đó mà không làm gián đoạn hoạt động của siêu thị. Doanh nghiệp cũng khẳng định các bản sao Tượng Nữ thần Tự do của họ trên toàn quốc đều đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời đã mở cuộc điều tra nội bộ để làm rõ nguyên nhân sự cố.

Trước đó cùng ngày, cơ quan Phòng vệ Dân sự bang Rio Grande do Sul đã phát đi cảnh báo đỏ do nguy cơ gió mạnh và thời tiết cực đoan. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà, ngắt các thiết bị điện và gia cố cửa ra vào, cửa sổ để đảm bảo an toàn.

Defesa Civil cũng gửi cảnh báo khẩn qua hệ thống phát sóng đến điện thoại di động, kể cả các thiết bị đang ở chế độ im lặng, nhằm thông báo về khả năng xảy ra bão mạnh, gió giật vượt quá 90 km mỗi giờ và các nguy cơ như công trình đổ sập. Người dân được yêu cầu tránh các khu vực trống trải và đề cao cảnh giác với cây xanh, cột điện và biển báo.

Theo các cơ quan khí tượng, một vùng áp thấp đã tiến vào khu vực đô thị Rio Grande do Sul từ giữa buổi chiều, gây hình thành mây dày đặc và các đợt gió giật cục bộ, khi không khí nóng cực đoan va chạm với một đợt không khí lạnh. Dữ liệu khí tượng cho thấy vận tốc gió ghi nhận phù hợp với dự báo trước đó, xác nhận tình trạng bất ổn nghiêm trọng của thời tiết trong khu vực.

Nguồn: The Economic Times