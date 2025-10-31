Bức tường bất ngờ đổ sập giữa đám tang, 6 người tử vong

Vụ việc thương tâm xảy ra tại nhà tang lễ quận Chiêu Dương, thành phố Chiêu Thông, Trung Quốc từ ngày 10/9 nhưng đến nay mới được truyền thông đăng tải, sau khi gia đình nạn nhân yêu cầu công khai nguyên nhân và xử lý trách nhiệm.

Theo trang 163.com, bức tường có chiều cao gần 3m và dài khoảng 10m.

China Press đưa tin, những người thiệt mạng đã đến Nhà tang lễ quận Chiêu Dương để chia buồn.

Một trong những người thiệt mạng là Lu Keyu, 25 tuổi, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Cô một mình đến nhà tang lễ vào buổi chiều và ở lại đó cho đến tối.

Khi cô đang cùng mọi người dùng bữa dưới mái bạt gần khu tang lễ, bức tường bất ngờ sập xuống, chôn vùi Lu và 5 người khác. Một trong những nạn nhân là dì của Lu.

Hiện trường vụ tường sập. Ảnh: Mothership

Mẹ Lu, bà Chen Lihua, cho biết đang đi công tác thì nhận tin con gái tử vong. Thi thể Lu được giữ tại nhà tang lễ quận Chiêu Dương suốt 47 ngày qua.

Bà Chen Lihua mong muốn vụ việc được làm sáng tỏ. Bà cho biết đã không thể ăn ngủ được sau khi con gái qua đời.

Được biết, vào khoảng 5h15 chiều hôm xảy ra sự việc, Đài khí tượng huyện Chiêu Dương đã ban hành tín hiệu cảnh báo màu vàng về giông bão. Dự báo sẽ có mưa lớn trong 6 giờ tới.

Một người thân của Lu, ngồi cùng bàn hôm đó, đã may mắn thoát nạn và chỉ bị thương nhẹ. Ông cho biết nước mưa đã tích tụ trong tấm bạt buộc phía trên tường. Lượng mưa hình thành ngày càng nặng hơn theo thời gian, tích tụ trên tấm bạt che, khiến sức nặng đè lên bức tường vốn đã yếu, dẫn đến sập đổ. Bức tường được mô tả là một bức tường thẳng không có góc.

Sau vụ việc, gia đình nạn nhân cho biết họ muốn tìm hiểu nguyên nhân thực sự dẫn đến thảm kịch. Họ hy vọng rằng chính quyền sẽ công bố kết quả điều tra chi tiết, đi đến tận cùng sự việc và buộc những người có liên quan phải chịu trách nhiệm.

Hiện chính quyền Chiêu Dương đang xem xét trách nhiệm của chủ khu vực tổ chức ăn uống và đơn vị quản lý nhà tang lễ.