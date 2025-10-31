Con ngựa màu đen có giá lên tới 44,5 tỷ đồng

Hội chợ Gia súc Pushkar thường niên ở Rajasthan là nơi bạn có thể tìm thấy những loại gia súc đắt đỏ nhất Ấn Độ. Năm nay, hội chợ quy tụ hàng ngàn loài động vật. Trong số đó, một con ngựa trị giá 15 crore rupee (44,5 tỷ đồng) đã nhận được nhiều sự chú ý.

Chú ngựa hai tuổi rưỡi này tên Shahbaz, đến từ Chandigarh, thuộc sở hữu của Gary Gill.

"Shahbaz, một chú ngựa hai tuổi rưỡi, đã giành chiến thắng nhiều cuộc thi và thuộc dòng dõi danh giá", Gill nói với hãng thông tấn ANI. "Phí phối giống của nó là 200.000 Rupee (59 triệu đồng) và giá chào bán là 15 crore Rupee (44,5 tỷ đồng). Đã có những lời đề nghị lên đến 9 crore Rupee (26,7 tỷ đồng)".

Con ngựa tên Shahbaz có giá 44,5 tỷ đồng.

Có rất nhiều du khách đã xếp hàng dài để được chiêm ngưỡng giống ngựa Marwari quý giá này.

Hội chợ Pushkar là một lễ hội tôn vinh truyền thống chăn nuôi của Rajasthan. Các cuộc thi như Nhà sản xuất sữa tốt nhất, Giống ngựa tốt nhất và Lạc đà mặc đẹp nhất là một trong những điểm nhấn.

Hội chợ, khai mạc vào ngày 23/10 và kéo dài đến ngày 7/11, năm nay đã thu hút sự tham gia đông đảo, với 3.021 loài động vật đã đăng ký cho đến nay.

Tiến sĩ Sunil Ghiya, giám đốc chung của sở, phát biểu với NDTV: "Chúng tôi sẽ thiết lập các trạm kiểm soát trên các tuyến đường mà động vật đi qua để đến hội chợ buôn bán gia súc. Tất cả gia súc sẽ được đăng ký, kiểm tra bởi bác sĩ thú y và gắn thẻ. Cần phải có các biện pháp phòng ngừa vì gia súc tập trung và ở lại đây với số lượng lớn, có nguy cơ phát sinh các bệnh truyền nhiễm".

Ông cho biết thêm rằng sở đang số hóa hồ sơ động vật, đặc biệt là lạc đà, bò, trâu và ngựa. Các bác sĩ thú y và cán bộ thú y luôn túc trực tại khu hội chợ.