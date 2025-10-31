Siêu bão Melissa biến 1 quốc gia thành "bãi chiến trường", số người tử vong tăng mạnh

Tính đến ngày 31/10, bão Melissa hiện đã giết chết khoảng 49 người, mặc dù con số này dự kiến sẽ tăng lên khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục trên khắp vùng đất bị tàn phá mà cơn bão để lại ở phía bắc vùng Caribe.

Chính quyền Haiti hôm thứ Năm (29/10) báo cáo ít nhất 30 người chết và 20 người mất tích. Quốc gia nghèo đói này không bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng đã hứng chịu nhiều ngày mưa xối xả do cơn bão dữ dội. Theo hãng tin Reuters, Jamaica đã ghi nhận 19 người chết. Cộng hòa Dominica đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền ở nơi khác.

Melissa, một trong những cơn bão Đại Tây Dương mạnh nhất từng được ghi nhận, đã đổ bộ vào Jamaica hôm thứ Ba với cường độ bão cấp 5, sức gió mạnh nhất lên tới 295 km/giờ (183 dặm/giờ). Cơn bão không đổ bộ vào thủ đô Kingston, nhưng đã đổ bộ vào phía tây Jamaica, gây ra "thảm họa", theo các quan chức chính phủ.

Khung cảnh sau bão tại Jamaica

Melissa sau đó đổ bộ vào Cuba với cường độ bão cấp 3 trước khi tiếp tục di chuyển qua Bahamas vào đêm thứ Tư. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ, cơn bão dự kiến sẽ đi qua Bermuda trong phạm vi 60 km (37 dặm).

Sức mạnh của cơn bão đã lan rộng khắp vùng Caribe, mang theo gió mạnh, mưa và lũ lụt mặc dù sức mạnh của cơn bão đã giảm dần trong tuần qua.

Mặc dù Haiti và Cộng hòa Dominica, hai quốc gia cùng chia sẻ đảo Hispaniola, không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng cả hai đều phải hứng chịu lũ lụt lớn, theo các báo cáo địa phương.

Những hình ảnh ghi nhận ở các quốc gia Caribe sau khi Melissa đi qua

Theo Reuters, hiện vẫn chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo ở Cuba, mặc dù nửa phía đông của hòn đảo này đã bị gió mạnh tàn phá nặng nề.

Hãng thông tấn này cho biết hàng trăm nghìn người trên khắp vùng Caribe vẫn chưa có điện, bao gồm 70% khách hàng sử dụng điện ở Jamaica.

Chính quyền khu vực đang nỗ lực dọn dẹp cây cối và đường dây điện bị đổ và đánh giá thiệt hại trên diện rộng về cơ sở hạ tầng.

Các cơ quan của Liên hợp quốc cho biết họ vẫn đang tính toán thiệt hại do cơn bão Melissa gây ra, mặc dù các đánh giá sơ bộ về Jamaica cho thấy mức độ tàn phá "chưa từng thấy" ở hòn đảo này, theo Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc Dennis Zulu.

Phân tích của chuyên gia từ cơ quan dự báo thời tiết Hoa Kỳ AccuWeather ước tính rằng "thiệt hại ban đầu và tổn thất kinh tế" do Melissa gây ra có thể lên tới 48-52 tỷ đô la.

Nguồn: Aljazeera