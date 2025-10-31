Điều tra vụ trộm hơn 1.000 hiện vật ở Bảo tàng Oakland, Mỹ

Vụ trộm hiện vật xảy ra vào rạng sáng 15/10 tại một kho lưu trữ ngoài khuôn viên của Bảo tàng Oakland. Theo thông cáo báo chí của Sở Cảnh sát Oakland (OPD), vào khoảng 3h30 ngày 15/10 (theo giờ địa phương), 1 hoặc nhiều nghi phạm đã đột nhập vào kho lưu trữ bộ sưu tập bên ngoài của bảo tàng và lấy đi hơn 1.000 hiện vật.

Các hiện vật bị đánh cắp bao gồm trang sức, máy tính xách tay, giỏ đựng đồ của người Mỹ bản địa, ảnh daguerreotype cùng nhiều hiện vật quý giá khác.

Giám đốc bảo tàng - bà Lori Fogarty - cho biết các nhân viên tại kho lưu trữ phát hiện vụ trộm khi họ đến làm việc vào sáng 16/10. Không có nhân viên nào có mặt khi vụ việc xảy ra, dù tòa nhà có hệ thống báo động và camera an ninh.

Theo bà Fogarty, dường như đây là không phải là một vụ trộm tác phẩm nghệ thuật có chủ đích. Bà đồng thời lưu ý rằng các hiện vật bị đánh cắp - bao gồm cả đồ lịch sử và tác phẩm nghệ thuật - hầu hết đều có kích thước nhỏ. Các hiện vật bị mất có thể xuất hiện tại các chợ trời, cửa hàng đồ cổ hoặc tiệm cầm đồ.

Các hiện vật đã bị đánh cắp vào sáng 15/10/2025 (Ảnh: Bảo tàng Oakland)

Phần lớn hiện vật bị trộm là những kỷ vật lịch sử từ thế kỷ 20. Kho lưu trữ của bảo tàng lưu giữ một lượng lớn hiện vật trong bộ sưu tập được sử dụng cho nghiên cứu và cho mượn tới các tổ chức khác. Tuy nhiên, bà Fogarty từ chối tiết lộ vị trí chính xác của kho vì lý do an ninh.

Hiện các nhân viên phụ trách bộ sưu tập đang phối hợp với công ty bảo hiểm để xác định tổng giá trị của số hiện vật bị đánh cắp, đồng thời xem xét tăng cường các biện pháp bảo vệ.

Khi được hỏi lý do công bố vụ trộm muộn 2 tuần, bà Fogarty giải thích rằng bảo tàng không muốn làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Nhiệm vụ của Bảo tàng Oakland là lưu giữ nghệ thuật, lịch sử và môi trường tự nhiên của bang California. Bộ sưu tập của bảo tàng bao gồm các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ của bang từ cuối thế kỷ 18 đến nay.

Đây không phải là lần đầu tiên Bảo tàng Oakland bị trộm. Cuối năm 2012 và đầu năm 2013, bảo tàng từng bị đột nhập 2 lần. Nghi phạm Andre Taray Franklin đã bị kết án 4 năm tù vào năm 2014 vì tội sở hữu và buôn bán các hiện vật bị đánh cắp - bao gồm hộp trang sức trị giá 800.000 USD.