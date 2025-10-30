2 nghi phạm đã nhận tội trộm đồ tại bảo tàng Louvre, nhưng vẫn không ai biết 8 bảo vật đang ở đâu

CNN đưa tin, Văn phòng công tố Paris (Pháp) cho biết hôm thứ Tư (29/10) rằng hai nghi phạm bị bắt vì liên quan đến vụ trộm đồ trang sức của hoàng gia Pháp tại bảo tàng Louvre đã thừa nhận có liên quan đến vụ trộm và đã bị tạm giam.

Công tố viên Paris cũng cho biết số đồ trang sức bị đánh cắp hiện không nằm trong tay chính quyền.

Đến nay 8 món bảo vật vẫn không rõ tung tích

Theo Công tố viên Paris Laure Beccuau, cả hai nghi phạm đều đã được đưa ra trước thẩm phán điều tra vào thứ Tư và bị điều tra chính thức về tội trộm cắp có tổ chức và âm mưu phạm tội.

Vụ trộm - một cuộc đột kích trắng trợn kéo dài 7 phút vào Phòng trưng bày Apollo của Bảo tàng Louvre - đã thu hút sự chú ý của thế giới sau khi bọn trộm trốn thoát với số trang sức trị giá hàng chục triệu đô la.

Hai người đàn ông đã bị bắt vào tối thứ Bảy (25/10) và bị giam giữ, nơi họ bị thẩm vấn trong 96 giờ. Hai nghi phạm khác vẫn đang lẩn trốn.

Nghi phạm đầu tiên, 34 tuổi, mang quốc tịch Algeria. Anh ta từng có tiền án về tội vi phạm giao thông và được xác định thông qua mẫu ADN thu được từ một trong những chiếc xe tay ga.

Nghi phạm thứ hai, 39 tuổi, là một tài xế taxi và giao hàng bất hợp pháp, sinh ra tại Aubervilliers, ngoại ô Paris. Trước đó, cảnh sát đã biết anh ta vì tội trộm cắp nghiêm trọng. Theo các công tố viên, DNA của anh ta được tìm thấy trên mảnh kính vỡ từ một trong những tủ trưng bày.

Beccuau cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Tư: "Không có bằng chứng nào cho thấy 4 thủ phạm được hưởng lợi từ bất kỳ hình thức hỗ trợ nào từ bên trong bảo tàng".

Một chiếc vòng cổ và đôi hoa tai từ bộ trang sức ngọc lục bảo của người vợ thứ hai của Napoleon, Hoàng hậu Marie-Louise nằm trong số những món đồ trang sức bị đánh cắp khỏi bảo tàng Louvre.

Công tố viên cho biết tội trộm cắp có tổ chức của băng đảng có thể bị phạt tù tới 15 năm và phạt tiền rất nặng.

Hơn 100 điều tra viên đã tham gia vào cuộc truy lùng, và các nhà chức trách đã có thể lần ra dấu vết của những cá nhân này sau khi phân tích hơn 150 mẫu DNA và kiểm tra một số vật dụng mà nhóm này bỏ lại, chẳng hạn như găng tay, mũ bảo hiểm và áo khoác phản quang để lại tại hiện trường.

Một trong những người đàn ông đã bị bắt tại Sân bay Charles de Gaulle khi đang cố gắng rời khỏi đất nước. Anh ta bị chặn lại trong quá trình kiểm tra hộ chiếu trước khi kịp lên chuyến bay tối đến Algeria.

Những món đồ trang sức bị đánh cắp – trong số đó có một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo đính hơn 1.000 viên kim cương mà Napoleon tặng cho người vợ thứ hai của mình – đã không được thu hồi trong quá trình bắt giữ.

Vào ngày 19/10, bọn trộm đã đột nhập Phòng trưng bày Apollo ở tầng trên của Bảo tàng Louvre, nơi lưu giữ Vương miện Hoàng gia Pháp. Chúng dùng thang gắn trên xe tải để đột nhập vào phòng trưng bày, một trong những căn phòng lộng lẫy nhất bảo tàng, qua cửa sổ. Chúng đột nhập vào hai tủ trưng bày được bảo mật cao và lấy đi 9 món đồ, bao gồm bộ trang sức kim cương và sapphire của Hoàng hậu Marie-Amélie và Hoàng hậu Hortense. Sau đó 1 món đồ đã bị rơi trong quá trình nhóm trộm tẩu thoát.

Chiếc vương miện kim cương và đá sapphire nằm trong số những món đồ bị bọn trộm lấy mất trong vụ trộm.

Số đồ trang sức lấy từ bảo tàng ước tính có giá trị 88 triệu euro (2.300 tỷ đồng) nhưng giá trị lịch sử, văn hóa là không thể đo đếm.

“Tôi muốn giữ hy vọng rằng chúng sẽ được tìm thấy và có thể được trả lại cho Bảo tàng Louvre và quốc gia,” Beccuau nói thêm. “Những món trang sức này hiện không thể bán được. Bất kỳ ai mua chúng đều sẽ bị coi là phạm tội tiêu thụ hàng hóa bị đánh cắp. Vẫn còn thời gian để trả lại chúng.”

