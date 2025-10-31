Danh sách 9 loại hít mũi thảo dược Hong Thai sản xuất chui; 2,35 triệu sản phẩm bị thu giữ

Ngày 30/10, Cục Cảnh sát điều tra Trung ương (CIB) Thái Lan phối hợp cùng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã phát hiện và triệt phá một đường dây sản xuất trái phép các sản phẩm hít mũi thảo dược Hong Thai nổi tiếng sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy một số lô hàng bị nhiễm vi sinh vật, nấm mốc có thể gây nguy hiểm cho người dùng.

Theo thông tin từ trang Đơn vị Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan, vụ việc bắt đầu khi FDA Thái Lan công bố kết quả kiểm nghiệm cho thấy một số mẫu dầu gió thảo dược mang thương hiệu nổi tiếng bị nhiễm vi sinh vật. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc hít phải sản phẩm bị nhiễm khuẩn có thể gây viêm phế quản hoặc viêm phổi, đặc biệt ở người có hệ hô hấp yếu.

Sau khi tiến hành điều tra, lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm này được lén lút sản xuất tại những địa điểm không nằm trong giấy phép đăng ký với FDA. Hành vi này khiến quy trình và chất lượng sản phẩm không được đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đến ngày 30/10, Cảnh sát từ Tiểu ban 4, Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng cùng Cục Sản phẩm Thảo dược đã tiến hành khám xét đồng loạt 4 địa điểm sản xuất và kho chứa. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ hơn 2,35 triệu sản phẩm thảo dược thuộc 9 loại khác nhau, với tổng giá trị ước tính hơn 100 triệu baht (khoảng 81 tỷ đồng).

Danh sách tang vật bị tịch thu gồm:

Lọ hít thảo dược Hong Thai công thức 1 nhãn trắng - xanh: 257.760 hộp

Lọ hít thảo dược Hong Thai nhãn trắng - xanh dương: 184.144 hộp

Lọ hít thảo dược Hong Thai hộp xanh: 12.246 hộp

Ống hít thảo dược Hong Thai màu đỏ: 341.670 ống

Ống hít thảo dược Hong Thai ống màu tím: 341.670 ống

Ống hít thảo dược Hong Thai ống màu vàng: 336.805 ống

Ống hít thảo dược Hong Thai màu cam: 341.228 ống

Ống hít thảo dược Hong Thai màu xám: 344.308 ống

Ống hít thảo dược Hong Thai màu trắng: 199.890 ống

Điều tra ban đầu cho thấy nhà sản xuất có giấy phép hoạt động tại khu vực Bang Khae (Bangkok), nhưng lại bí mật vận hành thêm các cơ sở khác không được cấp phép, nhằm tăng sản lượng và giảm chi phí.

Hiện toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho cơ quan điều tra thuộc Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng để xử lý theo quy định pháp luật. Do hành vi này vi phạm luật sản xuất và phân phối sản phẩm thảo dược của Thái Lan, đơn vị liên quan có thể bị truy tố về tội sản xuất sản phẩm thảo dược giả và sản xuất không phép, với mức phạt nặng về tiền và tùy mức độ có thể bị truy tố hình sự.

Cơ quan chức năng hiện tiếp tục kiểm tra các kênh phân phối và thu hồi toàn bộ lô hàng bị nghi nhiễm khuẩn đang lưu hành trên thị trường, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm có dấu hiệu bất thường về mùi hoặc màu sắc và báo ngay cho FDA Thái Lan nếu phát hiện sản phẩm nghi ngờ.

Nguồn: hfocus.org