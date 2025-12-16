Tỷ phú Trung Quốc thuê đẻ 100 người con ở Mỹ

Ảnh minh họa

Thẩm phán Amy Pellman đã bác đề nghị xác lập quan hệ cha con của vị tỷ phú người Trung Quốc Xu Bo. Đây là bước đi hiếm thấy nhằm vào xu hướng ít được biết đến trong ngành mang thai hộ tại Mỹ.

Đó là xu hướng tầng lớp tinh hoa và tỷ phú Trung Quốc ra nước ngoài để thuê mang thai hộ, trong đó có Mỹ, nơi mang thai hộ không bị cấm như ở Trung Quốc.

Theo bài viết của Wall Street Journal , tỷ phú Elon Musk, người đến nay đã có 14 con, là người truyền cảm hứng cho một số người siêu giàu Trung Quốc.

Xu Bo – ông chủ hãng sản xuất trò chơi điện tử, tự gọi mình là “người cha số 1 của Trung Quốc” và được biết đến với những phát biểu chỉ trích mạnh mẽ chủ nghĩa nữ quyền. Trên mạng xã hội, công ty của ông cho biết ông có hơn 100 người con được sinh ra bằng hình thức mang thai hộ tại Mỹ.

Wang Huiwu - lãnh đạo một doanh nghiệp giàu có khác của Trung Quốc, đã thuê người mẫu Mỹ và những người khác hiến trứng để sinh 10 con gái, với mục đích sau này gả con cho những người đàn ông quyền lực, những người thân cận với công ty giáo dục của tỷ phú này tiết lộ.

Chủ một công ty môi giới mang thai hộ ở California cho biết trong vài năm qua, ông đã giúp thực hiện “đơn hàng” cho 1 khách hàng Trung Quốc muốn có 100 đứa con. Một luật sư chuyên về mang thai hộ tại Los Angeles kể rằng ông đã giúp vị tỷ phú Trung Quốc có 20 người con thông qua hình thức này.

Theo Tu chính án thứ 14, trẻ em sinh ra thông qua mang thai hộ tại Mỹ được công nhận là công dân Mỹ.

Việc công dân nước ngoài lợi dụng quy định bảo đảm về quyền công dân trong Hiến pháp Mỹ từ lâu đã gây tranh cãi chính trị.

Năm 2020, Bộ Ngoại giao Mỹ siết chặt quy định thị thực nhằm hạn chế tình trạng “du lịch sinh con”, nhắm vào những phụ nữ bị nghi sang Mỹ để sinh con.

Tháng 1 vừa qua, Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh về từ chối quyền công dân đối với trẻ em sinh ra tại Mỹ nếu không có cha hoặc mẹ là công dân hay thường trú nhân hợp pháp. Sắc lệnh này đang được Tòa án Tối cao xem xét. Vẫn chưa rõ các quy định này có áp dụng với những người nước ngoài hợp tác với những phụ nữ mang thai hộ là công dân Mỹ hay không.

Tháng trước, Thượng nghị sĩ Rick Scott thuộc đảng Cộng hòa đệ trình dự luật về cấm công dân của một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, sử dụng dịch vụ mang thai hộ tại Mỹ.

Gây chú ý

Một số cha mẹ người Trung Quốc có con sinh tại Mỹ mà chưa từng đặt chân đến xứ cờ hoa.

Một ngành công nghiệp thu nhỏ, gồm các công ty môi giới mang thai hộ, hãng luật, phòng khám, dịch vụ sinh nở, dịch vụ bảo mẫu và thậm chí nhận trẻ sơ sinh từ bệnh viện, đã phát triển mạnh tại Mỹ để đáp ứng nhu cầu quốc tế. Hệ thống này cho phép các cha mẹ gửi vật chất di truyền ra nước ngoài và nhận lại một đứa trẻ, với chi phí lên tới 200.000 USD/trẻ.

“Mỹ vẫn là điểm đến hấp dẫn với những người có đủ nguồn lực và nhu cầu đi theo con đường đó”, bà Margaret Wang, Giám đốc điều hành công ty Rhea Fertility hoạt động trong ngành mang thai hộ, nhận định.

Phần lớn các bang của Mỹ không cấm cha mẹ người nước ngoài thuê phụ nữ ở Mỹ mang thai hộ. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật đang theo dõi một số trường hợp cha mẹ người Trung Quốc sử dụng dịch vụ này.

Theo lời một số phụ nữ mang thai hộ, người của FBI và Bộ An ninh Nội địa đã phỏng vấn một số người từng làm việc với khách hàng Trung Quốc, dù mục đích của các cuộc điều tra vẫn chưa rõ ràng.

Hiện có một cuộc điều tra nghi vấn buôn người nhằm vào cặp vợ chồng gốc Hoa tại Los Angeles. Cặp vợ chồng này có hơn 20 đứa con, gần như tất cả đều sinh ra thông qua mang thai hộ trong 4 năm qua.

Mang thai hộ tại Trung Quốc là bất hợp pháp.

Luật pháp Trung Quốc không cấm tuyệt đối công dân ra nước ngoài để mang thai hộ, nhưng giới chức đã nhiều lần chỉ trích hiện tượng này. Những câu chuyện về các ngôi sao giải trí hoặc quan chức Trung Quốc sử dụng dịch vụ mang thai hộ ở nước ngoài đôi khi gây ra bê bối trong nước, nơi mang thai hộ thường bị coi là trái đạo đức và mang tính bóc lột.

Nữ diễn viên Trịnh Sảng và bạn trai Trương Hằng từng bị chỉ trích dữ dội sau khi lộ việc thuê mang thai hộ tại Mỹ. Nữ diễn viên bị các nhãn hàng thời trang cắt hợp đồng và cặp đôi bị điều tra hành vi trốn thuế.