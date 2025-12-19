Hàn Quốc: Cô gái ngoài 20 tuổi bỏ rơi con mới sinh trong bồn rửa mặt nhà nghỉ khiến đứa trẻ tử vong

Theo cảnh sát, vào khoảng 21 giờ tối ngày 13/12 một trẻ sơ sinh được phát hiện đã tử vong trong bồn rửa mặt tại một nhà nghỉ ở Uijeongbu. Vụ việc được phát giác khi chủ nhà nghỉ đến kiểm tra phòng sau giờ trả phòng và lập tức trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm đó, bồn rửa mặt được cho là đang chứa nước.

Trong quá trình điều tra, người phụ nữ khai rằng cô sinh con một mình trong phòng nhà nghỉ và đang định rửa cho đứa trẻ. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng người này nhận thức được khả năng đứa trẻ có thể tử vong nhưng vẫn để mặc, từ đó áp dụng khái niệm “cố ý gián tiếp” và khởi tố với tội danh giết người.

Ảnh: KBS News

Cơ quan điều tra đã đề nghị lệnh bắt giữ và tòa án chấp thuận với lý do lo ngại nghi phạm bỏ trốn. Viện Khoa học Pháp y Quốc gia Hàn Quốc đưa ra nhận định sơ bộ rằng không thể loại trừ khả năng nạn nhân tử vong do đuối nước.

Hình ảnh do truyền thông Hàn Quốc ghi lại cho thấy người phụ nữ bị cảnh sát giữ chặt hai tay, áp giải ra khỏi tòa nhà. Cô bị tình nghi sinh con tại nhà nghỉ rồi để mặc đứa trẻ dẫn đến tử vong. Khi được phóng viên hỏi về việc có ý định sát hại con hay không, người phụ nữ không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.

Không chỉ riêng vụ việc trên, một ngày sau đó, vào ngày 14, một trẻ sơ sinh khác cũng được phát hiện đã tử vong gần khu ký túc xá của một trường đại học ở Seoul. Lực lượng cứu hộ nhận được tin báo có một trẻ sơ sinh bị bỏ trong túi giấy. Dù được đưa đi cấp cứu, đứa trẻ không qua khỏi.

Một nhân chứng cho biết khu vực xảy ra vụ việc đã bị phong tỏa, đồng thời phát hiện có vết máu tại hiện trường.

Người mẹ trong vụ việc thứ hai là một nữ du học sinh người Việt Nam ngoài 20 tuổi, hiện đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại trẻ em do ngược đãi.

Theo thống kê, trong vòng 3 năm gần đây, Hàn Quốc ghi nhận khoảng 50 vụ án trẻ em tử vong do bị ngược đãi đã được chuyển sang cơ quan công tố, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành và bỏ rơi trẻ sơ sinh trong xã hội.

Nguồn: KBS News