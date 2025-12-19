Rợn người clip máy bay lao xuống đất khiến gia đình 1 ngôi sao thể thao và toàn bộ hành khách thiệt mạng

Đoạn video ghi lại từ hiện trường cho thấy khoảnh khắc rợn người khi chiếc máy bay phản lực riêng Cessna chở gia đình 4 người của cựu tay đua NASCAR Greg Biffle và ba hành khách khác hạ độ cao bất thường trong lúc cố gắng quay trở lại đường băng vào khoảng 10h20 sáng ngày 18/12 (giờ địa phương).

Theo những hình ảnh được chia sẻ, chiếc máy bay dường như bay quá thấp so với mức an toàn khi tiếp cận sân bay. Nhiều nhân chứng có mặt gần khu vực cho biết họ nhận thấy máy bay có dấu hiệu chao đảo, mất ổn định chỉ vài giây trước khi thảm kịch xảy ra.

Ngay sau đó, máy bay đâm mạnh xuống mặt đất và phát nổ, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Ngọn lửa bao trùm toàn bộ thân máy bay, trong khi cột khói đen dày đặc bốc cao lên bầu trời, có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa.

Lực lượng cứu hộ và cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực xung quanh để dập lửa và triển khai công tác cứu nạn. Tuy nhiên, do mức độ nghiêm trọng của vụ va chạm và đám cháy lớn, không có ai trên khoang được cho là đã sống sót.

Giới chức Mỹ xác nhận nhiều người, trong đó có cựu tay đua NASCAR Greg Biffle cùng gia đình, đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay phản lực Cessna C550 gặp nạn vào khoảng 10h20 sáng thứ Năm (giờ địa phương) khi đang hạ cánh tại sân bay khu vực Statesville, bang North Carolina.

Theo các báo cáo ban đầu, có tổng cộng 7 nạn nhân trong vụ tai nạn. Trên chuyến bay xấu số có ông Greg Biffle, vợ là bà Cristina Grossu, con gái Emma (14 tuổi) và con trai Ryder (5 tuổi). Ngoài ra, các hành khách khác được xác định gồm ông Dennis Dutton và con trai Jack, cùng ông Craig Wadsworth, một thành viên gắn bó lâu năm với cộng đồng NASCAR. Thông tin này được nêu trong thông cáo chung do các gia đình nạn nhân phát đi.

Được biết, dhiếc máy bay gặp nạn thuộc sở hữu của ông Greg Biffle. Theo CNN, máy bay rời sân bay khu vực Statesville, cách thành phố Charlotte khoảng 45 dặm về phía Bắc, vào khoảng 10h sáng. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy ngọn lửa bao trùm thân máy bay, cột khói đen dày đặc bốc cao lên bầu trời, khiến công tác cứu hộ khẩn trương được triển khai.

Sân bay khu vực Statesville xác nhận sự việc trong một thông báo chính thức: “Chúng tôi có thể xác nhận đã xảy ra một sự cố hàng không tại sân bay khu vực Statesville. Vào khoảng 10h15 sáng, một máy bay đã rơi trong quá trình hạ cánh. Cục Hàng không Liên bang Mỹ đang trên đường tới hiện trường để tiến hành điều tra”.

Một phát ngôn viên của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cũng cho biết với báo The Express rằng chiếc Cessna C550 đã rơi khi đang hạ cánh tại sân bay Statesville vào khoảng 10h20 sáng ngày 18/12 theo giờ địa phương. FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ phối hợp điều tra vụ việc, trong đó NTSB giữ vai trò chủ trì và sẽ công bố các cập nhật khi có thông tin mới.

Hiện các cơ quan chức năng đang thu thập dữ liệu, phân tích đoạn video và lời kể của nhân chứng nhằm làm rõ nguyên nhân khiến chiếc máy bay hạ độ cao quá thấp và mất kiểm soát trong quá trình tiếp cận đường băng. Cuộc điều tra chính thức vẫn đang được tiến hành.

