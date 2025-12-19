Cô gái chuyên thu mua răng người

Trong thế giới thời trang và trang sức cao cấp, việc sử dụng các vật liệu quý hiếm từ động vật luôn là chủ đề gây tranh cãi. Để đối đầu với vấn đề này, Lucie Majerus, một nhà thiết kế tốt nghiệp Học viện Thiết kế Eindhoven, đã ra mắt bộ sưu tập mang tên Human Ivory (Ngà người). Điểm đặc biệt nhất của những món đồ này chính là chúng được chế tác hoàn toàn từ những chiếc răng khôn đã bị nhổ bỏ của chính cô, nhằm tạo ra một loại vật liệu thay thế bền vững cho ngà voi hay các loại đá quý khai thác từ tự nhiên.

Không chỉ dừng lại ở việc sử dụng chất liệu của bản thân, Majerus còn mở rộng dự án bằng cách thu gom răng từ các giảng viên tại Học viện Thiết kế Eindhoven để tạo ra những món đồ trang sức cá nhân hóa cho chính họ. Cô cho rằng răng là bộ phận cứng nhất trong cơ thể người và mỗi chiếc đều chứa đựng một phần câu chuyện cá nhân của chủ sở hữu. Hiện tại, cô đã bắt đầu nhận các đơn hàng tùy chỉnh, khuyến khích mọi người thu thập răng của mình khi chúng rụng tự nhiên hoặc bị nhổ bỏ để gửi đến cô biến thành những món phụ kiện độc bản.

Lucie Majerus chuyên thu tìm răng người để chế tác trang sức

Ý tưởng này xuất phát từ mong muốn xóa bỏ cảm giác ghê sợ thường thấy đối với các bộ phận cơ thể khi chúng tách rời khỏi con người. Majerus tin rằng bằng cách mài dũa tỉ mỉ những chiếc răng trở thành hình dạng viên ngọc trai trừu tượng nhưng đầy quen thuộc, cô có thể biến sự ác cảm thành sự thu hút và vẻ đẹp thuần túy. Những chiếc khuyên tai, khuy măng sét, ghim cài áo hay nhẫn trong bộ sưu tập đều mang vẻ sang trọng lạ kỳ, khiến người xem khó có thể nhận ra nguồn gốc sinh học của chúng nếu không được giới thiệu trước.

Quy trình để tạo ra một viên ngọc trai từ răng người đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật thủ công cực kỳ tinh xảo. Sau khi thu thập những chiếc răng khôn từ các ca phẫu thuật nha khoa, Majerus tiến hành làm sạch chúng bằng chất tẩy trắng chuyên dụng để loại bỏ các tạp chất và vi khuẩn. Tiếp theo, cô sử dụng máy đánh bóng đá để định hình lại lớp men răng vốn rất cứng cáp nhưng vẫn mềm hơn so với các loại đá tự nhiên. Do mỗi chiếc răng có kích thước, độ chắc khỏe và hình dạng hoàn toàn khác nhau, nghệ sĩ phải điều chỉnh quy trình chế tác cho từng viên để đảm bảo độ bóng hoàn hảo nhất.

Một số tác phẩm của nhà thiết kế

Trào lưu sử dụng các vật liệu từ cơ thể người để làm trang sức kỷ niệm đang ngày càng phát triển trong giới nghệ thuật đương đại như một cách thể hiện sự kết nối sâu sắc giữa con người và vật chất. Trước Majerus, nhà thiết kế Sybille Paulsen tại Berlin cũng từng gây tiếng vang khi tạo ra các món đồ trang sức từ tóc của những bệnh nhân ung thư để giúp họ giữ lại một phần ký ức sau quá trình điều trị hóa trị. Thậm chí, nhà thiết kế thời trang người Iceland Sruli Recht còn thực hiện một bước đi cực đoan hơn khi phẫu thuật cắt bỏ một mẩu da của chính mình để bọc lên một chiếc nhẫn vàng.

Tại thị trường trang sức đặt làm riêng, một món đồ được chế tác tinh xảo từ răng người theo yêu cầu có thể có mức giá bắt đầu từ khoảng 12.500.000 VNĐ cho những mẫu đơn giản như ghim cài, và có thể lên tới hơn 60.000.000 VNĐ đối với những bộ trang sức kết hợp kim loại quý và đá đính kèm. Đây không chỉ là một món phụ kiện mà còn được coi là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị sưu tầm cao, thách thức các quan niệm truyền thống về vẻ đẹp và vật liệu trong ngành kim hoàn.

Nguồn: Deezen