Hơn một nửa số vụ deepfake khiêu dâm trẻ vị thành niên tại Nhật Bản do bạn học thực hiện

(Ảnh minh họa: NHK)

Đây là lần đầu tiên của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) công bố dữ liệu chi tiết về các nạn nhân vị thành niên của hình ảnh giả mạo mang tính khiêu dâm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tương tự.

Theo NPA, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, cảnh sát Nhật Bản đã tiếp nhận hơn 79 vụ việc liên quan đến deepfake nhắm vào trẻ em và thanh thiếu niên từ 17 tuổi trở xuống. Trong số này, 41 vụ liên quan học sinh trung học cơ sở, 25 vụ liên quan học sinh trung học phổ thông và 4 vụ liên quan học sinh tiểu học, cho thấy phạm vi nạn nhân trải rộng và có xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Đáng chú ý, 53,2% số vụ trong 9 tháng qua có sự tham gia của học sinh cùng trường với nạn nhân, bao gồm bạn cùng lớp hoặc học sinh khóa trên. Điều này cho thấy mối nguy từ deepfake không chỉ đến từ môi trường mạng vô danh mà còn xuất phát ngay trong môi trường học đường, nơi nạn nhân và người gây hại có mối quan hệ quen biết.

(Ảnh minh họa: Mainichi)

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản xác nhận, trong 14 vụ, hình ảnh khiêu dâm giả mạo được tạo ra bằng công nghệ AI tạo sinh, trong khi 2 vụ khác sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh. Dù chưa xác định được phương thức cụ thể trong các trường hợp còn lại, giới chức nhận định phần lớn đều có khả năng được tạo bằng AI, do sự phổ biến của các công cụ tạo ảnh dễ sử dụng hiện nay.

Mặc dù tổng số vụ việc trong 9 tháng đầu năm không tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024, nhưng tỷ lệ nạn nhân là học sinh tiểu học và trung học cơ sở lại gia tăng, phản ánh xu hướng đáng lo ngại khi công nghệ AI ngày càng dễ tiếp cận. NPA cho rằng nhiều vụ việc vẫn chưa được báo cáo do tâm lý e ngại hoặc thiếu nhận thức của nạn nhân và gia đình.

Trước thực trạng này, cảnh sát Nhật Bản đang tăng cường trấn áp các hành vi vi phạm. Một số vụ việc nghiêm trọng đã được xử lý, trong đó có trường hợp cảnh sát tỉnh Kyoto khởi tố một người đàn ông đăng tải hình ảnh giả mạo của một nữ sinh trung học, đồng thời chuyển hồ sơ một bạn học của nạn nhân cho cơ quan công tố vì bị cáo buộc yêu cầu tạo ra các hình ảnh này. Ngoài ra, một nhóm học sinh trung học cơ sở cũng đã bị đưa vào diện giám sát sau khi chỉnh sửa và phát tán hình ảnh deepfake từ ảnh chụp trong các sự kiện của trường.

NPA cho biết, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9/2025, 4 đối tượng đã bị bắt hoặc chuyển hồ sơ truy tố, và 6 trẻ vị thành niên bị tạm giữ để điều tra với các cáo buộc phỉ báng danh dự hoặc phát tán dữ liệu điện tử khiêu dâm.

Một quan chức NPA nhấn mạnh: "Việc chỉnh sửa và phát tán hình ảnh tình dục là hành vi không thể dung thứ, để lại tổn thương lâu dài cho nạn nhân. Chúng tôi kêu gọi tuyệt đối không lạm dụng AI theo cách này".

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng deepfake, NPA dự kiến phát hành tài liệu tuyên truyền và tăng cường cảnh báo về nguy cơ lạm dụng AI trong các buổi nói chuyện phòng ngừa vi phạm tại trường học và cộng đồng.