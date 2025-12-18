Thái Lan: Cầu đi bộ bất ngờ sập kinh hoàng, đè bẹp nhiều ô tô

Theo các báo cáo ban đầu, vụ sập cầu khiến nhiều người bị thương và mắc kẹt bên trong các phương tiện. Đáng lo ngại, hiện trường còn xuất hiện tình trạng rò rỉ khí gas, buộc lực lượng chức năng phải triển khai các biện pháp cứu hộ trong điều kiện hết sức khẩn cấp.

Hiện trường sự việc

Được biết, cây cầu dành cho người đi bộ đã đổ sập trực tiếp xuống các xe đang di chuyển phía dưới, khiến nhiều nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin. Lực lượng cứu hộ của Quỹ Ruamkatanyu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vừa tiến hành giải cứu người bị nạn, vừa kiểm soát và xử lý sự cố rò rỉ khí gas để tránh nguy cơ cháy nổ.

Trong khi đó, đài phát thanh giao thông FM91 Trafficpro cho biết, vào khoảng 9h15 sáng, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng đã xảy ra trên làn đường chính hướng vào Bangkok, khu vực gần hiện trường vụ tai nạn.

Cầu đi bộ tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, đã sập

Cây cầu vượt bị sập đã đè trúng một xe tải và một xe bán tải, khiến toàn bộ làn đường chính hướng vào trung tâm Bangkok bị phong tỏa. Ít nhất ba người được xác nhận bị thương và mắc kẹt trong xe, công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các tài xế nên tránh khu vực này nếu có thể để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là do một xe tải ben lưu thông qua khu vực đã va chạm vào dầm cầu vượt, khiến kết cấu cầu bị sập và rơi xuống hai phương tiện phía dưới. Hiện vẫn đang ghi nhận số người thương vong và các cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Nguồn: The Nation Thailand