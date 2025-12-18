Vừa tìm thấy chiếc máy bay mất tích 13 năm

Một sự cố hy hữu của ngành hàng không vừa xảy ra khiến người ta tò mò. Air India, hãng hàng không quốc gia của Ấn Độ, mới đây đã thừa nhận việc “đánh mất” một chiếc máy bay Boeing trong suốt 13 năm, để nó nằm im lìm tại sân bay Kolkata mà không hề có trong hệ thống quản lý chính thức.

Vụ việc chỉ bị phát hiện khi phía sân bay Kolkata bất ngờ liên hệ với Air India, yêu cầu hãng di dời một chiếc Boeing 737-200 đã chiếm chỗ suốt nhiều năm tại khu vực sân đỗ. Điều đáng nói là khi nhận được thông báo, Air India ban đầu còn phủ nhận quyền sở hữu, cho rằng chiếc máy bay không thuộc về mình.

Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra nội bộ và rà soát hồ sơ, hãng hàng không này buộc phải thừa nhận sự thật khó tin: chiếc Boeing “vô hình” đúng là tài sản của họ – một máy bay đã bị bỏ sót khỏi hồ sơ quản lý trong suốt hơn một thập kỷ.

Máy bay “thất lạc” vì… giấy tờ và sáp nhập

Theo thông tin được công bố, chiếc Boeing 737-200 này ban đầu thuộc sở hữu của Indian Airlines, một hãng hàng không nhà nước khác. Sau khi Indian Airlines sáp nhập vào Air India vào năm 2007, nhiều tài sản được chuyển giao, nhưng chiếc máy bay này dường như đã “lọt lưới” trong quá trình cập nhật dữ liệu.

Trước khi bị bỏ quên, máy bay từng được Cục Bưu chính Ấn Độ (India Post) thuê lại và được cải tạo thành máy bay chở hàng. Đến năm 2012, chiếc Boeing bị xóa đăng ký sở hữu và từ đó biến mất khỏi các tài liệu chính thức của Air India.

Việc thay đổi nhân sự liên tục, thiếu sót trong lưu trữ hồ sơ và quản lý tài sản được cho là nguyên nhân chính khiến một chiếc máy bay nặng tới 30 tấn, dài gần 30 mét có thể “mất tích” ngay giữa sân bay quốc tế đông đúc.

Cái giá phải trả: Gần 10 tỷ đồng tiền đỗ máy bay

Sau khi xác định rõ quyền sở hữu, Air India đã phải nộp khoản tiền phạt gần 10 triệu rupee (tương đương gần 10 tỷ đồng Việt Nam) cho sân bay Kolkata. Đây là tổng chi phí đỗ máy bay và phí xử lý mặt đất tích lũy trong suốt 13 năm chiếc Boeing nằm bất động.

CEO Air India, ông Campbell Wilson, cho biết chiếc máy bay thực chất đã được cho ngừng khai thác từ lâu để phục vụ mục đích khác, nhưng việc bị bỏ sót trong nhiều hệ thống quản lý là điều không thể chấp nhận và hãng đang rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm kê tài sản.

Hai tuần trước, chiếc Boeing 737-200 này đã được bán lại và vận chuyển bằng đường bộ tới Bengaluru, nơi mà chiếc máy máy sẽ được sử dụng làm thiết bị huấn luyện mặt đất cho phi hành đoàn, thay vì tiếp tục “ăn dầm nằm dề” trong sân bay.

Thời điểm nhạy cảm với Air India

Vụ việc quên máy bay gây xôn xao này xảy ra trong bối cảnh Air India đang chịu nhiều áp lực về an toàn và vận hành. Trước đó, một chuyến bay của hãng gặp tai nạn tại Ahmedabad vào tháng 6/2025, khiến 241 trong số 242 người trên máy bay thiệt mạng.

Không lâu sau, Air India cũng phải đình chỉ khai thác ba chiếc Boeing 787-8 Dreamliner để tiến hành điều tra chuyên sâu.

Theo giới chức sân bay Kolkata, việc dọn dẹp chiếc Boeing bị bỏ quên này đánh dấu chiếc máy bay thứ 14 bị bỏ hoang được xử lý trong vòng 5 năm qua. Hiện tại, vẫn còn hai máy bay ATR-72 từng do Alliance Air khai thác đang nằm ở khu vực hẻo lánh phía tây nam sân bay và đã bị bỏ mặc suốt khoảng 5 năm.

Những chiếc máy bay này không chỉ chiếm diện tích mà còn đặt ra câu hỏi lớn về quản lý tài sản hàng không, đặc biệt với các hãng quốc doanh và các đơn vị từng trải qua sáp nhập.

