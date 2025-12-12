Video thót tim: Người nhảy dù bị thổi bay, treo lơ lửng trên đuôi máy bay ở độ cao 4.600 mét

Đoạn phim được chính quyền Australia công bố vào ngày 11 tháng 12 đã ghi lại khoảnh khắc một người nhảy dù bị treo lơ lửng ở độ cao hàng nghìn mét sau khi dù của họ bị mắc vào đuôi máy bay.

Người nhảy dù đã sống sót sau sự cố xảy ra ở phía nam Cairns trong một pha trình diễn vào tháng 9, nhưng vụ việc chỉ vừa được tiết lộ sau khi cơ quan giám sát an toàn giao thông tiến hành điều tra.

Toàn cảnh tai nạn hy hữu

Kế hoạch cho màn nhảy dù đội hình 16 người ở độ cao 4.600 mét, được quay bởi một nhà quay phim nhảy dù, đã trở nên hỗn loạn chỉ vài giây sau khi người tham gia đầu tiên tiếp cận cửa thoát hiểm của máy bay.

Đoạn video do Cục An toàn Giao thông vận tải Australia công bố cho thấy dù dự phòng của người tham gia đã được kích hoạt sau khi tay cầm của nó vướng vào cánh tà của máy bay. Người nhảy dù bị hất ngược ra sau – chân va vào thân máy bay – khi chiếc dù dự phòng màu cam quấn quanh đuôi máy bay.

Người nhảy dù sau đó đã tự cứu được chính mình

Theo báo cáo của cục, người nhảy dù này cũng va phải nhà quay phim, người đang ngồi dang chân bên cạnh máy bay và chuẩn bị nhảy, khiến người này rơi tự do. Báo cáo này không bao gồm tên, tuổi hay giới tính của những người liên quan. Người nhảy dù được nhìn thấy đưa tay lên mũ bảo hiểm trong vài giây, như thể đang bị sốc.

Trong lúc treo lơ lửng giữa không trung đầy nguy hiểm, người nhảy dù đã sử dụng một con dao móc để cắt dây dù dự phòng và tự giải thoát, cục cho biết. Sau đó, người nhảy dù đã bung dù chính và tiếp đất an toàn.

“Mang theo một con dao móc – mặc dù không phải là yêu cầu theo quy định – có thể là yếu tố cứu mạng trong trường hợp dù dự phòng bị bung sớm,” ủy viên trưởng của cục, Angus Mitchell, nhận định.

Đuôi máy bay bị "hư hỏng đáng kể" do sự cố và phi công chỉ còn kiểm soát máy bay ở mức hạn chế. Phi công đã phát tín hiệu cấp cứu Mayday nhưng vẫn xoay sở hạ cánh máy bay an toàn.

Nguồn: The Strait Times