Cả đời xem Tây du ký vẫn hiểu sai: Ai mới là người gánh hành lý?

Những khán giả yêu mến phim truyền hình phiên bản Tây du ký 1986 hẳn đã quá quen với hình ảnh Đường Tăng cưỡi Bạch Long mã uy nghi, Tôn Ngộ Không đi trước khai đường mở lối, Trư Bát Giới dắt ngựa tếu táo phía sau, còn Sa Tăng cần mẫn gánh hành lý suốt dọc đường thỉnh kinh. Thế nhưng, theo nguyên tác Tây du ký của Ngô Thừa Ân, sự thật lại hoàn toàn khác, người gánh hành lý trên suốt chặng đường không phải Sa Tăng, mà chính là Trư Bát Giới.

Người gánh hành lý trong nguyên tác Tây du ký không phải Sa Tăng.

Cụ thể, trong hồi thứ 100: "Về thẳng phương Đông, Năm thánh thành Phật". Khi năm thầy trò thỉnh kinh thành công và trở về Linh Sơn bái kiến Phật Tổ, Đức Như Lai đã xét công phong thưởng cho từng người. Chính lúc này, vai trò thực sự của Trư Bát Giới được tiết lộ.

Trư Bát Giới (Trư Ngộ Năng) – Tịnh Đàn Sứ Giả:

Phật Tổ nói: "Trư Ngộ Năng, nhà ngươi vốn là thủy thần Thiên Hà, giữ chức Thiên Bồng nguyên soái... Tuy tính ương vẫn còn, sắc tình chưa hết, nhưng dọc đường gánh hành lý có công, gia phong nhà ngươi chức chính quả là Tịnh Đàn Sứ Giả".

Trư Bát Giới mới là người có công gánh hành lý suốt hành trình thỉnh kinh.

Sa Tăng (Sa Ngộ Tĩnh) – La Hán Minh Vàng:

Phật Tổ nói: "Còn Sa Ngộ Tĩnh, nhà ngươi vốn là Quyển Liêm đại tướng... sau đó may mắn theo giáo lý của ta, thành kính giữ gìn, bảo hộ thánh tăng, dắt ngựa trèo non có công, gia phong chính quả chức to làm La Hán Minh Vàng".

Như vậy, khác với hình tượng trên phim ảnh, người gánh hành lý suốt hành trình thỉnh kinh là Trư Bát Giới, còn Sa Tăng chủ yếu dắt ngựa và hỗ trợ phía sau.

Chi tiết này cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa nguyên tác văn học và phiên bản truyền hình, đồng thời phản ánh nỗ lực của Ngô Thừa Ân trong việc xây dựng Trư Bát Giới, dù ham ăn ham chơi nhưng vẫn có đóng góp thực sự và được công nhận khi hoàn tất hành trình.