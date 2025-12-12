Hơn 600 hiện vật "có giá trị cao" bị đánh cắp tại Bảo tàng Bristol (Anh)

Cảnh sát Avon và Somerset cho biết các hiện vật này đã bị lấy trộm từ bộ sưu tập Đế quốc Anh và Khối Thịnh vượng chung của Bảo tàng Bristol vào ngày 25/9.

Lực lượng cảnh sát mô tả vụ trộm tại bảo tàng liên quan đến các hiện vật "có giá trị cao" và kêu gọi sự giúp đỡ của người dân trong việc xác định những nghi phạm bị camera giám sát ghi lại hình ảnh. Hiện chưa rõ lý do tại sao lời kêu gọi này lại được đưa ra hơn 2 tháng sau khi vụ trộm tại bảo tàng xảy ra.

Hình ảnh 4 người đàn ông trong đoạn video do camera an ninh ghi lại và được Cảnh sát Avon và Somerset công bố vào ngày 11/12/2025

Vụ đột nhập trộm cắp hiện vật xảy ra trong khoảng thời gian từ 1h đến 2h ngày 25/9. Một nhóm gồm 4 người đàn ông không rõ danh tính đã đột nhập vào một tòa nhà ở khu vực đường Cumberland thuộc thành phố Bristol.

Những hiện vật bị đánh cắp trong vụ đột nhập bao gồm một đèn lồng tàu, một tượng Phật bằng ngà voi và một phù điêu kim loại gắn thắt lưng.

Một chiếc đèn lồng cổ (Ảnh: Hội đồng thành phố Bristol/PA)

Cảnh sát trưởng phụ trách điều tra - Thám tử Dan Burgan - cho biết: "Vụ trộm nhiều hiện vật có giá trị văn hóa quan trọng là một tổn thất lớn đối với thành phố. Những vật phẩm này, nhiều trong số đó là đồ quyên tặng, tạo thành một phần của bộ sưu tập cung cấp cái nhìn sâu sắc về một khía cạnh đa tầng của lịch sử nước Anh. Chúng tôi hy vọng rằng người dân có thể giúp chúng tôi đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Cho đến nay, cuộc điều tra của chúng tôi bao gồm việc xem xét kỹ lưỡng camera giám sát, điều tra pháp y và liên lạc với các nạn nhân. Nếu quý vị nhận ra những người đàn ông trong ảnh hoặc đã nhìn thấy bất kỳ vật phẩm nào có thể đang được rao bán trực tuyến, vui lòng gọi cho chúng tôi".

Phù điêu kim loại gắn trên thắt lưng (Ảnh: Hội đồng thành phố Bristol/PA)

Bức tượng Phật bằng ngà voi (Ảnh: Hội đồng thành phố Bristol/PA)

Bộ sưu tập Đế quốc Anh và Khối Thịnh vượng chung tại Kho lưu trữ của Bảo tàng Bristol ghi lại mối liên hệ giữa Anh và các quốc gia trong Đế quốc Anh từ cuối thế kỷ 19 đến nay. Bộ sưu tập bao gồm đồ dùng gia đình, đồ lưu niệm, ảnh và giấy tờ.