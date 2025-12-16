Máy bay lao thẳng xuống khu dân cư, nhiều người thiệt mạng

Theo thông tin ban đầu, máy bay gặp nạn tại San Mateo Atenco, một khu công nghiệp nằm cách sân bay Toluca khoảng 5 km và cách thủ đô Mexico City khoảng 50 km về phía tây. Chiếc máy bay được cho là đã cất cánh trước đó trong ngày từ Acapulco, thành phố ven biển thuộc bờ Thái Bình Dương của Mexico.

Điều phối viên Bảo vệ Dân sự bang Mexico, ông Adrian Hernandez, cho biết trên máy bay có tổng cộng 10 người, bao gồm 8 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên, tính đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới chỉ tìm thấy 7 thi thể tại hiện trường trong quá trình tìm kiếm.

Hiện trường vụ việc (Clip: Aviation Daily)

Một số báo cáo cho hay, phi công đã cố gắng cho máy bay hạ cánh xuống một sân bóng đá gần đó nhưng không thành công. Máy bay sau đó va chạm với phần mái kim loại của một cơ sở kinh doanh nằm gần khu vực này, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ tai nạn tại Mexico xảy ra chỉ vài ngày sau một sự cố tương tự tại Mỹ. Cụ thể, vào đầu tuần trước, một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã rơi xuống đường cao tốc liên bang I-95 thuộc hạt Brevard, bang Florida.

Theo giới chức địa phương, chiếc máy bay gặp sự cố khi đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp và đã va chạm với một ô tô đang lưu thông trong giờ cao điểm gần cột mốc số 201 tại khu vực Cocoa.

Nhà chức trách cho biết, chiếc máy bay hai động cơ Beechcraft 55 đã bị mất lực ở cả hai động cơ ngay sau khi cất cánh từ Merritt Island cho một chuyến bay huấn luyện. Phi công sau đó tìm cách cho máy bay đáp xuống tuyến cao tốc I-95 nhưng đã đâm vào một chiếc Toyota Camry đời 2023 màu be đang di chuyển ở làn giữa.

Trên máy bay có một phi công 27 tuổi và một hành khách cũng 27 tuổi. Cả hai đều may mắn không bị thương. Trong khi đó, người điều khiển chiếc ô tô là một phụ nữ 57 tuổi đã bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra.

Nguồn: INDIA TV