Đang đi dạo, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Đây là khoảnh khắc hàng trăm con chim sáo được nhìn thấy tụ tập trên đường dây điện lúc hoàng hôn ở Philippines.

John Michael Tamiat đang đi dạo bên ngoài nơi làm việc thì nhận thấy một đàn chim sáo đá Philippines bay lượn quanh khu vực đường San Miguel ở thành phố General Santos.

Đoạn clip cho thấy những con chim bay theo nhiều hướng khác nhau trong khi số còn lại đậu trên dây điện vào ngày 9/12.

Cảnh tượng đàn chim sáo đá đậu trên đường dây điện được người đàn ông ghi lại.

John nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng như thế này. Đối với tôi, nó thật tuyệt vời, nhưng tôi nhận ra sự nguy hiểm của việc chúng phóng uế khắp nơi. Tôi cũng nhận ra rằng những con chim vì chúng ta mà chúng phải lang thang như vậy, chúng ta đang phá hủy tổ ấm của chúng và tôi cảm thấy rất day dứt về điều đó".

Các chuyên gia cho biết hành vi tụ tập thành đàn lớn của chim sáo đá Philippines lúc hoàng hôn chủ yếu là một chiến thuật sinh tồn được gọi là ngủ đêm theo đàn.

Hiện tượng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các chiến thuật sinh tồn liên kết với nhau như bảo vệ khỏi kẻ săn mồi, trao đổi thông tin để tìm kiếm thức ăn và điều hòa thân nhiệt.