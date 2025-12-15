Dắt chó đi dạo, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng bí ẩn

Đống xúc xích đã bị vứt bừa bãi gần hàng rào trong khu vực Peel Street Green Space ở St Jude's, Bristol, Anh.

Hình ảnh về những chiếc xúc xích này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thậm chí còn có một chủ đề trên Reddit để cập nhật thường xuyên.

Chúng đã ở đó bốn đêm bất chấp gió lớn và mưa.

Đống xúc xích sống bị vứt bừa bãi trên vỉa hè ở Bristol (Ảnh: REDDIT/ Jakeness64)

Jake Wesley-Worrall nói với BBC: "Tôi cho rằng thời tiết hơi lạnh đã ảnh hưởng đến tốc độ hư hỏng, nhưng với tuần này khá ấm áp so với mùa, những chiếc xúc xích sẽ bị hỏng nhanh chóng".

Jake nói rằng anh nhận thấy đống xúc xích dường như đã bị động vật hoang dã ăn trong vài ngày qua.

Một người dùng Reddit đã đùa: "Một con cáo may mắn nào đó sẽ trúng số độc đắc tối nay đấy".

Một người dùng Facebook chỉ ra rằng rất có thể lũ chuột sẽ được thưởng thức một bữa tiệc xúc xích: "Tôi cá là lũ chuột nghĩ rằng Giáng sinh đã đến sớm".

Được biết, Callum Snow đang đi dạo như thường lệ với chú chó Puglas của mình thì bắt gặp đống xúc xích.

Callum nói rằng xúc xích ở gần một khu công nghiệp và đã nghĩ ra một câu chuyện đằng sau những chiếc xúc xích này: "Có một cái bao gắn vào hàng rào, giống như ai đó đã ăn trộm chúng từ một nhà kho ở đó. Khi cố gắng nhảy qua hàng rào, cái bao bị rách, tất cả đều rơi xuống và sau đó người đó bỏ chạy".

Trên mạng cũng đã diễn ra một cuộc tranh luận sôi nổi về loại xúc xích này là của Richmond hay Tesco?.

Người phát ngôn của Hội đồng Thành phố Bristol cho biết: "Rõ ràng, lề đường không phải là nơi để vứt rác thải thực phẩm. Việc tái chế rác thải thực phẩm trong thùng đựng rác thải thực phẩm chuyên dụng sẽ tốt hơn nhiều cho sức khỏe và môi trường.

Chúng tôi khuyến khích người dân báo cáo trực tiếp cho chúng tôi về tình trạng đổ rác bừa bãi bằng cách truy cập trang web của hội đồng. Bất kỳ thông tin nào được báo cáo đều có thể được điều tra và làm rõ".