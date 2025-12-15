Đâm dao tại trung tâm thương mại ở Nhật Bản, nghi phạm bỏ trốn

Hiện trường vụ đâm dao tại trung tâm thương mại ở Fukuoka, ngày 14/12/2025 (Ảnh: Tasnim)

Vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày, gây lo ngại về an ninh tại khu vực đông người qua lại.

Các nạn nhân gồm một phụ nữ 27 tuổi và một nam giới 44 tuổi. Cả hai đều bị thương do bị đâm bằng một vật giống dao, nhưng đã được đưa tới bệnh viện điều trị ngay lập tức và qua cơn nguy hiểm. Danh tính các nạn nhân được xác định là một nữ nhân viên công ty đến từ thành phố Kurashiki, tỉnh Okayama, và một nam nhân viên làm việc tại Fukuoka.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm là một người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi gây án. Nạn nhân nữ cho biết không quen biết người này, khiến cảnh sát không loại trừ khả năng đây là vụ tấn công ngẫu nhiên. Cảnh sát tỉnh Fukuoka đã phát lệnh truy tìm nghi phạm trên diện rộng, đồng thời tiến hành điều tra vụ việc theo hướng nghi ngờ hành vi giết người.

(Ảnh: ANN)

Đáng chú ý, khu thương mại nơi xảy ra vụ việc nằm liền kề sân vận động Mizuho PayPay Dome Fukuoka - địa điểm thường xuyên tổ chức các sự kiện thể thao, giải trí lớn. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân nữ đang tham dự một sự kiện được tổ chức tại sân vận động này. Trong khi đó, nạn nhân nam là nhân viên của nhóm nhạc thần tượng HKT48.

Sau vụ việc, lực lượng chức năng Nhật Bản đã tăng cường tuần tra, siết chặt công tác an ninh tại các trung tâm thương mại, nhà ga và khu vực tổ chức sự kiện công cộng ở Fukuoka. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời nhanh chóng cung cấp thông tin cho cảnh sát nếu phát hiện đối tượng tình nghi.

Nhật Bản vốn được đánh giá là quốc gia có tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp, tuy nhiên một số vụ tấn công bằng dao trong những năm gần đây đã khiến dư luận quan tâm hơn tới vấn đề bảo đảm an toàn tại các không gian công cộng đông người.