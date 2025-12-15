Trong Tam Quốc, chỉ 2 vị tướng thật sự có thể đánh bại Mã Siêu: Quan Vũ và Trương Phi không phải đối thủ

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Mã Siêu luôn được xếp vào hàng vị tướng bậc nhất, thậm chí được gọi là "Lữ Bố thứ hai". Tào Tháo từng đánh giá Mã Siêu có dũng mãnh chẳng khác nào Lữ Bố năm xưa, còn Lưu Bị thì dùng câu "Kim Lữ Bố, ngân Mã Siêu" để ca ngợi ông. Ngay cả Quan Vũ cũng từng muốn so tài với Mã Siêu, đủ thấy võ lực của Mã Siêu mạnh đến mức nào.

Vậy trong Tam Quốc, rốt cuộc ai có thể đánh bại Mã Siêu trong một trận đấu tay đôi chính diện? Dù trong truyện không thiếu những võ tướng dũng mãnh, nhưng thực tế chỉ có hai người thật sự có khả năng đó. Ngay cả Quan Vũ và Trương Phi, khi đối đầu với Mã Siêu, cũng chỉ dừng ở thế cân bằng, khó phân thắng bại.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Mã Siêu luôn được xếp vào hàng vị tướng bậc nhất. (Ảnh: Sohu)

Mã Siêu mạnh đến mức nào?

Trong các trận chiến ở Đồng Quan và sông Vị, Mã Siêu thể hiện sức chiến đấu khiến cả phe Tào Tháo phải khiếp sợ. Trương Cáp giao chiến với Mã Siêu chỉ trụ được khoảng 20 hiệp đã rơi vào thế yếu. Ngay cả Hứa Chử vốn là mãnh tướng trứ danh của Tào Ngụy cũng phải đánh hơn 200 hiệp mới bắt đầu xuống sức trước Mã Siêu.

Từ những trận chiến này có thể thấy, trong doanh trại Tào Tháo gần như không có ai đủ sức áp chế Mã Siêu. Ngay cả nếu Điển Vi còn sống, chưa chắc đã có thể ngăn được đòn tấn công dữ dội của ông.

Trương Phi và Quan Vũ: Gần ngang sức, nhưng chưa thể thắng

Tại ải Gia Manh, Mã Siêu giao đấu với Trương Phi, hai người đánh nhau kịch liệt nhưng cuối cùng vẫn bất phân thắng bại. Rõ ràng Trương Phi không chiếm được ưu thế.

Nghe tin Trương Phi không giành phần hơn, Quan Vũ lập tức xin Lưu Bị cho mình ra trận đơn đấu Mã Siêu. Thế nhưng Lưu Bị không đồng ý, và dưới sự khuyên can của Gia Cát Lượng, Quan Vũ cũng từ bỏ ý định này.

Nghe tin Trương Phi không giành phần hơn, Quan Vũ lập tức xin Lưu Bị cho mình ra trận đơn đấu Mã Siêu. (Ảnh: Sohu)

Chi tiết này cho thấy, Gia Cát Lượng không hẳn cho rằng Quan Vũ không thể thắng Mã Siêu, mà là lo Quan Vũ khó chiếm ưu thế rõ rệt, nếu lỡ rơi vào thế hạ phong sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng.

Bằng chứng rõ ràng hơn xuất hiện ở trận Phàn Thành. Bàng Đức là phó tướng của Mã Siêu từng giao chiến với Quan Vũ hơn 100 hiệp vẫn chưa phân thắng bại, thậm chí còn dùng kế giả bại khiến Quan Vũ rơi vào thế nguy hiểm. Nếu Quan Vũ còn chưa chắc thắng được Bàng Đức, thì việc ông đánh bại Mã Siêu lại càng khó nói.

Hai người thật sự có thể thắng Mã Siêu

Lữ Bố – mãnh tướng số một Tam Quốc

Nếu Lữ Bố còn sống và đối đầu với Mã Siêu, khả năng cao ông có thể dễ dàng giành chiến thắng. (Ảnh: Sohu)

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lữ Bố được xem là võ tướng mạnh nhất, đến mức Quan Vũ và Trương Phi liên thủ cũng không hạ được. Nếu Lữ Bố còn sống và đối đầu với Mã Siêu, khả năng cao ông có thể dễ dàng giành chiến thắng. Ngay cách xếp hạng "Kim Lữ Bố, ngân Mã Siêu" cũng đủ cho thấy Lữ Bố vẫn đứng trên Mã Siêu một bậc.

Triệu Vân – người đủ sức áp chế Mã Siêu

Người thứ hai có thể đánh bại Mã Siêu trong chính diện chính là Triệu Vân. Trong trận Gia Manh Quan, Mã Siêu từng đe dọa nghiêm trọng đến hậu phương của Lưu Bị. Theo đề nghị của Gia Cát Lượng, Lưu Bị cử Trương Phi ra nghênh chiến, thay vì Triệu Vân.

Nhiều người cho rằng Gia Cát Lượng làm vậy để tôn Trương Phi, nhưng thực tế đây là một nước cờ chiến lược. Nếu Triệu Vân ra trận, rất có thể ông sẽ đánh bại hoặc làm Mã Siêu trọng thương, khiến kế hoạch chiêu hàng Mã Siêu của Lưu Bị thất bại.

Người thứ hai có thể đánh bại Mã Siêu trong chính diện chính là Triệu Vân. (Ảnh: Sohu)

Vì muốn thu phục Mã Siêu, Lưu Bị cố tình kéo dài giao tranh, để Trương Phi đánh "vừa đủ", rồi chủ động giảng hòa và ca ngợi Mã Siêu. Cuối cùng, khi Triệu Vân xuất hiện, chỉ riêng khí thế và thực lực của ông đã đủ khiến Mã Siêu phải nể sợ, từ đó chọn quy phục.

Điều này cho thấy, Triệu Vân hoàn toàn có khả năng đánh bại Mã Siêu, thậm chí còn có thể thắng một cách thuyết phục. Gia Cát Lượng cố ý không để Triệu Vân ra tay sớm, nhằm bảo toàn cơ hội thu phục một danh tướng Tây Lương hiếm có.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Mã Siêu quả thực là mãnh tướng hàng đầu, đủ sức áp chế Quan Vũ và Trương Phi. Tuy nhiên, nếu xét kỹ, chỉ có Lữ Bố và Triệu Vân là hai người thật sự có thể đánh bại Mã Siêu trong một trận đấu tay đôi chính diện. Việc Lưu Bị không để Triệu Vân xuất trận sớm, không phải vì ông kém hơn Trương Phi, mà bởi vì… Triệu Vân quá mạnh.

Theo Sohu, Sina, 163