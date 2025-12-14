Nhân viên bị sa thải vì 'đi vệ sinh quá lâu trong giờ làm'

Người đàn ông tên Li sinh sống tại tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc bị cho thôi việc vì có 14 lần nghỉ đi vệ sinh giữa giờ làm trong vòng 1 tháng, từ tháng 4 đến tháng 5/2024, lần lâu nhất kéo dài tới tận 4 tiếng. Người này từng đưa ra bằng chứng rằng mình đang bị bệnh trĩ nhưng không được công ty chấp nhận.

Vụ việc được Liên đoàn Lao động Thượng Hải báo cáo. Sau đó, Li kiện công ty về hành vi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Li đưa ra bằng chứng gồm thuốc trị bệnh trĩ mua vào tháng 5/2024, cùng với hồ sơ phẫu thuật tại bệnh viện vào tháng 1/2025. Sau đó, Li kiện công ty, đòi bồi thường 45.000USD (khoảng 1,2 tỷ đồng).

Phía công ty chủ quản kia cũng cung cấp đoạn phim giám sát ghi lại những lần Li đi vệ sinh thường xuyên và kéo dài. Tòa án nhận định rằng thời gian Li ở trong nhà vệ sinh là không chính đáng.

Thường đi vệ sinh hơn 1 tiếng trong giờ làm, anh kỹ sư bị công ty sa thải.

Ngoài ra, hồ sơ y tế mà Li nộp là thời điểm sau khi công ty ghi hình vi phạm. Li cũng đã không thông báo về tình trạng sức khỏe của mình cho công ty hoặc xin nghỉ ốm trước, theo yêu cầu của hợp đồng.

Ban đầu, đồng nghiệp liên hệ với Li qua ứng dụng trò chuyện khi nhận thấy sự vắng mặt, nhưng không nhận được phản hồi. Trong khi đó, vị trí của anh yêu cầu phải luôn phản hồi thông tin nhanh nhất có thể.

Li gia nhập công ty vào năm 2010 và gia hạn hợp đồng không xác định thời hạn vào năm 2014.

Theo hợp đồng, việc rời khỏi vị trí làm việc trong một khoảng thời gian nhất định mà không được phép được coi là vắng mặt. Tổng cộng vắng mặt ba ngày làm việc trong vòng 180 ngày sẽ bị chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Công ty quản lý Li cũng đã xin phép công đoàn trước khi sa thải anh.

Sau hai lần xét xử, cuối cùng, tòa án dùng phương án hòa giải giữa hai bên. Cơ quan chức năng giải quyết vụ việc bằng cách bồi thường cho Li khoản trợ cấp 4.200 USD (khoảng 110 triệu đồng), giúp khắc phục khó khăn sau khi thất nghiệp.

Nhiều dân mạng Trung Quốc đứng về phía công ty trong trường hợp này. "Nếu là ông chủ công ty, tôi sẽ sa thải anh ta vì tính vô kỷ luật", một tài khoản bình luận.

Một người khác chia sẻ: "Bỏ qua vấn đề ông chủ, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu là đồng nghiệp của anh ta. Li ở trong nhà vệ sinh hàng giờ đồng hồ nghĩa là đồng nghiệp phải làm hết công việc của anh ấy".

Đây không phải là lần đầu tiên các công ty Trung Quốc vướng vào tranh cãi về việc nghỉ giải lao đi vệ sinh.

Năm 2023, một người đàn ông đến từ Giang Tô cũng bị sa thải vì thường xuyên đi vệ sinh. Lần nghỉ lâu nhất của người này kéo dài 6 tiếng trong một ngày. Tòa án đã ủng hộ quyết định của công ty dựa trên căn cứ tương tự như vụ của Li.

Năm 2016, một tài xế nghỉ vệ sinh 6 phút khi chuẩn bị đón khách hàng. Anh này bỏ lỡ 5 cuộc gọi từ khách hàng và bị hủy chuyến.

Công ty giao hàng liền sa thải và yêu cầu bồi thường. Tòa án phán quyết rằng tài xế phải chịu một phần trách nhiệm.

Trong khi đó, một số công ty tại Trung Quốc phải đối mặt với phản ứng dữ dội về quyền riêng tư. Không ít cơ quan lắp đặt đồng hồ hẹn giờ trong nhà vệ sinh để kiểm soát thời gian nghỉ của nhân viên.