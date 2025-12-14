Australia: Xả súng tại bãi biển Bondi, 10 người thiệt mạng

Theo nguồn tin từ cảnh sát bang New South Wales, 10 người thiệt mạng sau vụ xả súng , trong đó có 9 dân thường và tay súng. Vụ việc được cho là được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước và tay súng nhắm mục tiêu vào lễ hội Hanukkah.

Xả súng tại bãi biển Bondi, 10 người thiệt mạng

Tờ Sydney Morning Herald đưa tin thêm có nhiều người bị thương sau khi sự việc xảy ra. Tương tự, đài truyền hình Sky và ABC phát sóng đoạn phim cho thấy nhiều người nằm trên mặt đất.

“Tôi thấy ít nhất 10 người nằm trên mặt đất và máu vương vãi khắp nơi”, Harry Wilson (30 tuổi), người dân địa phương chứng kiến vụ nổ súng kể lại với tờ Herald.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết những cảnh tượng ở Bondi là "gây sốc và đau lòng". “Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường. Tôi xin chia sẻ nỗi đau với tất cả những người bị ảnh hưởng”, ông Anthony nói.

Ông Alex Ryvchin, đồng Giám đốc Hội đồng Do Thái Australia thông tin với tờ Sky News rằng vụ xả súng xảy ra tại sự kiện trên bãi biển để kỷ niệm lễ hội Hanukkah của người Do Thái bắt đầu lúc hoàng hôn.

“Đây là hình ảnh cộng đồng Do Thái đoàn kết nhất để kỷ niệm một dịp vui vẻ. Nếu chúng tôi bị nhắm mục tiêu một cách cố ý như thế này, thì đó là tội ác có quy mô mà không ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng nổi. Đó là một điều kinh hoàng”, ông nói và cho biết cố vấn truyền thông của mình cũng bị thương trong vụ xả súng.

Video lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy người dân trên bãi biển Bondi bỏ chạy tán loạn khi nhiều tiếng súng và tiếng còi cảnh sát vang lên.

“Chúng tôi nhận thức được tình hình an ninh đang diễn biến phức tạp ở Bondi. Chúng tôi kêu gọi người dân trong khu vực hãy làm theo hướng dẫn từ cảnh sát” , phát ngôn viên của Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh.