Đang ngồi trong lớp, nữ sinh ngã gục xuống đất tử vong

Hiện nay, các trường hợp đau tim ở giới trẻ ngày càng phổ biến. Nhiều clip ghi lại cảnh người dân bị đau tim tại phòng tập thể dục, trong các buổi họp mặt gia đình hoặc khi đang khiêu vũ đã được lan truyền.

Lần này, một nữ sinh tên Nallamilli Siri đã gục ngã và tử vong tại một trường tư thục ở quận Ambedkar Konaseema, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 13/12, gây ra sự bàng hoàng và đau buồn trong gia đình và bạn bè cùng lớp.

Nạn nhân là cư dân của làng Pasalapudi, đang học lớp 10 tại một trường tư thục ở thị trấn Ramachandrapuram.

Theo ban giám hiệu nhà trường, nữ sinh này đột nhiên bất tỉnh trong giờ học và ngã quỵ trong lớp. Nhân viên nhà trường ngay lập tức đưa em đến Bệnh viện Khu vực Ramachandrapuram, nơi các bác sĩ tuyên bố em đã tử vong khi đến nơi.

Ý kiến y tế ban đầu cho thấy cô bé có thể đã tử vong do nghi ngờ ngừng tim. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong chính xác sẽ được xác nhận sau khi tiến hành các xét nghiệm sâu hơn.

Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ việc và bắt đầu điều tra. Thông tin chi tiết hơn sẽ được cập nhật sau.

Vào tháng 7/2025, một vụ việc tương tự đã được báo cáo ở Rajasthan khi một bé gái 9 tuổi tử vong vì nhồi máu cơ tim trong lúc đang mở hộp cơm trưa ở trường tại Sikar. Nạn nhân là học sinh lớp 4 trường Adarsh Vidya Mandir. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h sáng, trong giờ nghỉ trưa của trường.