Giáo viên âm nhạc mang thai đôi đột tử ở tuần thứ 25, cả cộng đồng Kirkby bàng hoàng

Câu chuyện đau lòng đang khiến cộng đồng Kirkby, Merseyside, Anh bàng hoàng khi Kalaivani Balakrishnan, 41 tuổi, một giáo viên âm nhạc được yêu mến, bất ngờ qua đời tại nhà riêng khi đang mang thai đôi ở tuần thứ 25.

Theo thông tin từ Cảnh sát Merseyside, vào tối thứ Ba, ngày 11/11, đội ngũ cứu thương North West nhận được cuộc gọi khẩn cấp, thông báo có một người phụ nữ đang trong cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực cấp cứu tại chỗ, bà Balakrishnan đã qua đời, và hai "giọt máu" mà bà đang mang trong mình cũng không thể cứu sống.

Gia đình, bạn bè và học trò của bà bày tỏ nỗi đau vô hạn trước sự ra đi đột ngột. Một người bạn thân thiết của bà chia sẻ: "Kalaivani là nguồn sáng trong cuộc sống của tất cả những ai may mắn được biết đến cô ấy. Cô ấy không chỉ dạy nhạc, mà còn truyền cảm hứng về sự kiên nhẫn, khiêm nhường và lòng yêu thương. Mất mát này để lại một khoảng trống khó diễn tả trong lòng những người ở lại."

Kalaivani Balakrishnan, đột tử tại nhà riêng ngày 11/11. Nguồn: GoFundMe

Được biết, Kalaivani là giáo viên âm nhạc tâm huyết, nuôi dưỡng nhiều thế hệ học trò. Các học sinh của bà đều gọi bà là "người thầy, người bạn, một nguồn cảm hứng lớn". Tinh thần lạc quan và tình yêu với âm nhạc của bà đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí mỗi người và họ vẫn luôn nhớ đến bà mỗi khi giai điệu mà bà từng dạy vang lên trong lớp học.

Với sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc, bạn bè của Kalaivani đã cùng nhau lập quỹ hỗ trợ chồng bà- anh RK trong việc chi trả chi phí tang lễ và đưa tro cốt của bà cùng hai đứa con chưa kịp chào đời về Malaysia, quê hương của bà. Ban đầu quỹ có 21.190 bảng Anh, đến nay con số đã vượt trên 30.000 bảng.

Trên trang cá nhân, hội gây quỹ viết:

"RK đang phải trải qua nỗi đau lớn nhất trong đời và anh ấy hoàn toàn suy sụp. Chúng tôi hy vọng quỹ sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình, giúp họ vượt qua sự mất mát to lớn này để Kalaivani cùng các em bé sớm được yên nghỉ."